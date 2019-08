Pero lo que había sido apenas una broma durante su discurso, fue ratificado después del evento por el funcionario. "El presidente (Jair Bolsonaro) está cada vez más cercano a esta agenda de privatizaciones. Hace dos días hizo una broma con Salim Mattar (Secretario Especial de Privatización), delante de mí y me dijo que estaba durmiendo, que tenía que vender una por semana, me preguntó qué estaba haciendo en el gobierno, ¿por qué no cerraba a Valec? Y la Oficina Postal, ¿cuándo se venderá? Vamos a apurarnos, vamos a privatizar", dijo Guedes.