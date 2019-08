El miércoles, Eduardo Bolsonaro, hijo del primer mandatario y diputado nacional, dijo que mantenía la "esperanza" de que Argentina no se rinda "ante el asistencialismo y el socialismo". Además, aseguró que el problema de su vecino Mauricio Macri había sido no ser más parecido a su padre y no haber ido a fondo con las reformas de libre mercado.