Para la ex guerrillera, que estuvo el 22 de agosto de 1978 en el comando sandinista que tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores afines al ex presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado hace 40 años, Ortega no puede atrincherarse porque ahora él es "la cabeza de un grupo económico" que perdería dinero si EE.UU. embarga a Nicaragua.