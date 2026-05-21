Rodrigo Paz anunció cambios en su gabinete y descartó negociar con los manifestantes: “Vándalos”

El presidente boliviano descartó dialogar con manifestantes a los que calificó de “vándalos” (Reuters)

En plena crisis política y social, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comunicó este miércoles la decisión de reordenar su gabinete y crear un consejo económico y social para enfrentar la ola de protestas, bloqueos y enfrentamientos que mantienen cercadas las ciudades de La Paz y El Alto. Paz aseguró que el nuevo equipo buscará ser más ágil y cercano a la ciudadanía, con capacidad de escucha y respuesta ante un escenario agravado por el desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos.

“Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas”, dijo Paz.

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El mandatario fue tajante: “No habrá negociación” con sectores a los que calificó como “vándalos”. La postura del Ejecutivo quedó marcada por los hechos violentos registrados el lunes en La Paz, cuando manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno, y hubo saqueos y destrozos. “Bolivia vive un punto de inflexión, un cambio de convivencia y de cómo el Estado y la democracia se desarrolla en el país”, describió.

Rodrigo Paz descartó renunciar a la presidencia pese a la presión de las protestas y bloqueos. El mandatario reafirmó que cumplirá su mandato y no cederá ante las exigencias de dimisión. “Estaré cinco años para reordenar el país”, dijo.

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“No confundamos sectores con algunas individualidades o personas que están con la motivación de que la democracia sea interrumpida”, agregó el mandatario en referencia a las ideas que tienen algunas alianzas derrocar el gobierno electo hace seis meses.

Rodrigo Paz no especificó la fecha en que realizará los cambios en su gabinete. “Ya sabrán ustedes aquellos cambios”, desribió a los periodistas.

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Las protestas y bloqueos elevaron el precio de los alimentos y combustibles en las principales ciudades bolivianas (Europa Press)

La tensión en las calles de las principales ciudades del país se intensificó tras la escalada de protestas que, en sus primeras etapas, surgieron como reclamos sectoriales y sindicales, pero derivaron en una exigencia directa de renuncia al presidente. Las movilizaciones, impulsadas principalmente por la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, la Central Obrera Boliviana y sectores afines al exmandatario Evo Morales, instalaron un bloqueo indefinido de carreteras en el departamento de La Paz y extendieron la presión a otras regiones.

Muchas familias recurrieron a envíos aéreos desde otras regiones para abastecerse, en medio de un operativo aéreo de emergencia respaldado por aviones Hércules de Argentina.

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La situación interna sumó un capítulo internacional tras el pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien manifestó el apoyo de su país al gobierno de Paz y rechazó todo intento de desestabilización. Rubio remarcó que Washington no permitirá que líderes democráticamente elegidos sean derrocados por la vía de la violencia o acciones ilegales.

“Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”, sostuvo Rubio.

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Marco Rubio reiteró el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Rodrigo Paz frente a la crisis (Reuters)

Las movilizaciones, que al principio reclamaron demandas salariales, mejores combustibles y la anulación de una ley de reforma de tierras, se transformaron en un conflicto político. El presidente Paz, que asumió el poder hace seis meses y lidera el primer gobierno en casi dos décadas ajeno al Movimiento al Socialismo, enfrenta la presión de sindicatos, organizaciones campesinas y manifestantes que exigen su salida.

En ese marco, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra líderes de los bloqueos por presuntos delitos de instigación y terrorismo.

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El intento del Gobierno por habilitar corredores humanitarios para el paso de combustible y alimentos derivó en nuevos enfrentamientos y detenciones. El propio Paz responsabilizó a los bloqueos por la muerte de tres personas y reiteró su rechazo a negociar bajo presión o violencia.

Paz subrayó que el diálogo sigue siendo la apuesta principal, aunque solo con actores dispuestos a respetar la democracia y las vías institucionales. También rechazó la propuesta de Evo Morales de convocar a elecciones generales anticipadas, descalificó la legitimidad de la iniciativa y atribuyó a Morales un papel desestabilizador.

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“Evo Morales desvaría. Un día le sube la temperatura y declara una cosa. Hoy día le baja la temperatura y declara otra. Entonces, Argentina no se merece esa agresión porque la conducta ha sido de ayuda humanitaria”, sostuvo Paz en una conferencia de prensa en la Paz.

Además, remarcó que mantiene una relación de respeto y colaboración con el presidente argentino, Javier Milei, y describió como excelentes los vínculos con los gobiernos de Brasil, Paraguay, Chile y Perú.

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(Con información de El Deber)