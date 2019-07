Para Ruiz, lo de ellos fue una revolución que se quedó en el intento. "Nosotros no derrotamos al somocismo. La doctrina no la derrotamos", dice retirado ya de la vida política. "La revolución era para acabar con el somocismo. (Pero) Fuimos condescendientes con la corrupción que se daba en el gobierno, con el culto a la personalidad. Sobre el somocismo se montó el orteguismo. Daniel Ortega es un producto de lo que no fue la revolución".