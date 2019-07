El 19 de julio, en la ciudad de Esmeraldas, Tuárez se pronunció por una Asamblea Constituyente: "El señor me iluminó y me dijo José Carlos promueve una Asamblea Nacional Constituyente, donde debemos irnos todos a la casa. ¿Por qué tenemos que seguir pagando a 137 asambleístas que no hacen absolutamente nada por el Pueblo? Tenemos que ir a una Asamblea".