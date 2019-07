El nuevo presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió un mensaje directo a las pandillas. "No queremos guerra, no queremos muertos. Tal vez alguien piensa que queremos muertos, pero no queremos muertos… Paren de matar, paren de asaltar, desarticulen esa estructura podrida, váyanse a su casa", pidió visiblemente preocupado el mandatario.