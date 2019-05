-Que no estudiaron bien los instrumentos básicos de la negociación y que tienen que dedicarle mucho más estudio al problema. Ellos tienen que pensar por sí mismos y no estar actuando como agentes de otras fuerzas que a lo mejor no conocen el juego político nicaragüense. Tienen que negociar en el mundo en qué están operando y no en el mundo en que algunos agentes, que a lo mejor ni siquiera son nicaragüenses, les sugieran a ellos.

Acordaron una agenda de trabajo y objetivos que le permitieron a Daniel Ortega y a sus operadores tener una salida para prolongar esto. De tal forma que esta cosa pudiera, sino es por el mes de junio que lo tenemos encima, convertirse una versión nicaragüense de las conversaciones de estadounidenses de Vietnam. Daniel Ortega está jugando a hacer esto un proceso eterno y de alguna manera escudarse de las sanciones. Cuando Daniel Ortega le pide a los de la Alianza Cívica que le digan a la comunidad internacional que deben retirar las sanciones, revela que esas sanciones son su punto débil para él, su familia y para su argolla [círculo cercano]. Ahí cometió un gran error. No puede volver a revelar sus debilidades.