Por este caso está en prisión preventiva el ex mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Anteriormente estuvieron en prisión preventiva durante nueve meses el ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine, mientras que el ex mandatario Alejandro Toledo (2001-2006), quien escapó a Estados Unidos, enfrenta un pedido de extradición.