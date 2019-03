El gobierno emitió en las primeras horas de la tarde un comunicado dando a conocer por qué se cesó al Comandante en Jefe del Ejército. Se indica que al elevar el contenido de fallos del Tribunal Especial de Honor en referencia a militares sometidos a los mismos, efectuó graves cuestionamientos al Poder Judicial, estimando que "La Justicia Uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de Derecho para el enemigo" y agregó que "la Justicia en muchos casos no ha actuado de acuerdo a los principios elementales del Derecho y que no ha habido juicios imparciales cuando los acusados fueron militares" y "muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas y sin las garantías del debido proceso". También se anunció quien será su sucesor. Se trata del general José González quién fuera director de la Escuela Militar y actualmente general de la División Ejército III.