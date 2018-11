De acuerdo a los documentos, la empresa Acqua Importaciones SA, de Ricardo Galeano Fariña, utilizó una cuenta corriente en dólares del Banco Amambay SA (hoy BASA) para realizar transferencias a una cuenta en el Bank of America a nombre de New Salam Supermarket, cuyo beneficiaria es la firma Abis Used Cars, empresa que declaraba la misma dirección que New Salam Supermarket. Como firmantes aparecen Fawzie Yatim y Yousef Dabaja. Los informes de inteligencia de Washington indican que el dinero luego era reenviado a Hezbollah mediante la compra y envío de autos usados a África y al Líbano.