"En particular, el Comité nota con preocupación la información recibida sobre la restricción impuesta a los defensores de derechos humanos para viajar y poder participar del examen que este Comité ha llevado a cabo con relación al informe presentado por el Estado. El Comité lamenta que el Estado no reconozca la ocurrencia de estos actos, y que por tanto no haya tomado medidas para investigarlos ni prevenirlos", subraya el documento.