Pese a complicaciones faciales, Galilea Montijo aún se declara a favor de las cirugías estéticas

La presentadora mexicana contó por primera vez los detalles de la complicación que alteró su rostro durante meses: una cirugía de ceja y cuello que terminó en quemadura de segundo y tercer grado. (Facebook Galilea Montijo)

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Galilea Montijo perdió el control de su boca y su ojo durante meses después de una cirugía de ceja y cuello que se complicó con una quemadura de segundo y tercer grado. Pese a todo, la conductora tapatía reafirmó su postura a favor de los procedimientos estéticos.

La revelación ocurrió en el podcast Bajo la piel, conducido por la doctora María del Mar Guerra —conocida como Marimar—, especialista en longevidad y rejuvenecimiento, quien acompañó a Montijo durante todo el proceso de recuperación.

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“Claro, para los memes son maravillosos, pero a mí me daba muchísimo dolor”

La cirugía se realizó en febrero de 2026. El plan original era levantar la ceja y retirar una porción de glándulas del cuello para perfilar la zona. El cirujano —cuyo nombre Montijo decidió no revelar por consideración ética hacia la profesión— prometió tres semanas de recuperación. Lo que siguió fue distinto.

Durante el posoperatorio, un líquido enviado para desinflamar la zona derivó en una quemadura de segundo y tercer grado en el cuello. La conductora estaba en Nueva York cuando notó que la piel comenzaba a ponerse blanca.

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La conductora reveló que una cirugía de ceja y cuello derivó en una quemadura de segundo y tercer grado que le quitó el control de su boca y su ojo durante meses, pero aseguró que sigue a favor de los procedimientos estéticos. (Redes sociales / Instagram: @programahoy / Instagram: @galileamontijo)

La quemadura colapsó el sistema linfático de la zona y generó una contractura que fue jalando la boca hacia un lado. “Cuando siento que yo no puedo controlar mi boca ni mi ojo, claro, para los memes son maravillosos, pero a mí me daba muchísimo dolor”, dijo en el podcast.

“¿Ya no voy a trabajar en la televisión? O sea, me cambió la cara”, confesó al recordar el momento más oscuro del proceso. La asimetría en el labio fue visible en pantalla, sobre todo durante una entrevista previa al inicio de La Casa de los Famosos México, aunque ella misma aseguró que no lo sentía porque el deterioro fue gradual.

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La doctora Guerra explicó en el podcast que la quemadura en el cuello, combinada con el colapso del sistema linfático, generó una irritación del nervio que producía los síntomas que los medios describieron erróneamente como parálisis facial. “No tienes la parálisis, pero se tiene que tratar como parálisis facial”, le dijo la fisioterapeuta que la atendió en Barcelona.

Lo que más afectó a Galilea Montijo no fue el escrutinio público ni los memes, sino ver a médicos opinar en redes sociales sobre un caso que no conocían. “Lo que sí me daba mucho coraje, ver a los cirujanos hablando de algo que según ellos saben, pero no sabía nada”, afirmó.

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Una quemadura de segundo y tercer grado en el cuello, provocada por un líquido posoperatorio, colapsó el sistema linfático de la conductora y le generó una asimetría facial visible en pantalla durante meses. (Captura de pantalla YouTube Hoy)

El tratamiento que finalmente funcionó incluyó una máquina de descontracturación que la doctora Guerra mandó traer de España —donde Montijo la había usado por primera vez— para continuar el protocolo en México. Tras meses de sesiones, la conductora dijo sentirse recuperada al noventa por ciento.

“Sigo siendo pro cirugías”

A pesar de la experiencia, Montijo no cambió su postura sobre los procedimientos estéticos. “Yo sí sigo confiando en las cirugías y sigo siendo pro cirugías, pero definitivamente quiero envejecer bonito, lo más natural que se pueda. Estar siempre en las manos adecuadas”, declaró, aunque añadió que el episodio le dejó una lección sobre la importancia del acompañamiento posoperatorio y de conocer la ética del médico antes de ponerse en sus manos.

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“Si te vas a hacer algo, que realmente te cumplan lo que te prometieron”, dijo. También defendió el derecho de cada persona a modificar su cuerpo como quiera: “Es súper válido si quieres cambiar completamente tu cara, si quieres cambiar el color de ojos. Es tu cuerpo, es tu decisión”.

Lo que rechazó fue el uso de los medios para destruir a alguien sin contexto. “No se vale que agarres los medios para destruir a alguien sin ni siquiera saber por lo que está pasando”, señaló. Y sobre los meses más duros, fue contundente: “No se vale reírte del dolor de alguien”.

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