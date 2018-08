El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro prometió sacar a Brasil de la ONU si gana las elecciones

"No sirve para nada esa institución", criticó el ex capitán del Ejército que postula por el Partido Social Liberal. Además, calificó al organismo como un "local de reunión de comunistas". Está primero en las encuestas que no consideran la difícil candidatura de Lula da Silva