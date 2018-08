Evo desfiló en Cochabamba sin la banda presidencial y los ladrones devolvieron el motín: los objetos fueron encontrados en perfecto estado en una mochila en el atrio de la iglesia de San Pedro, en el centro de la La Paz. Pero las controversias no se terminaron con la recuperación de los símbolos presidenciales. Oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio culparon al Gobierno de instaurar la corrupción y acabar con la institucionalidad: "Hemos tocado fondo, (…) hemos llegado a un extremo de insostenibilidad de la institucionalidad, al extremo de inmoralidad y desprofesionalización que no podemos más seguir callando. No podemos ser cómplices y cerrar la boca. No podemos seguir indiferentes ante este estado de cosas que pasa con nuestros mandos militares. ¡Es hora de tomar decisiones, pues hagámoslo pero ya!", reza un extracto del documento que no fue firmado por temor a represalias.