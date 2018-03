En días pasados el Fiscal General de la Nación, un ex amigo de Correa, presentó en una rueda de prensa en la que no aceptó preguntas un audio entre el ex Contralor Pólit y el actual presidente de la Asamblea Nacional, ex ministro del Interior de Correa, en el que hablan de ponerse de acuerdo para sacar a Baca del cargo "antes de que termine el año".