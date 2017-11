El gran problema de las inversiones en capital humano es que se vuelven menos efectivas a medida que las personas crecen. Si en un niño tienen su máximo potencial, en un adolescente ya es mucho más difícil que consigan los mismos efectos. "Esas inversiones impactan no sólo en factores cognitivos sino también en no cognitivos, como la perseverancia, la motivación, la aversión al riesgo, la autoestima, el autocontrol y la preferencia por el ocio —dijo Cid—. La dicotomía talentos-habilidades es engañosa: no existen rasgos meramente heredados sino que talentos y habilidades son maleables y están estrechamente interconectados".