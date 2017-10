La mayoría de las víctimas tendrían siete años, según reportó El Comercio, que publicó el testimonio de una madre. "Mi hijo me contó todo, me dijo que era un profesor que le hacía cosas horribles: le ponía el pene en la boca, se lo ponía atrás, le daba de tomar orina, le tomaba fotos, le daba unos caramelos que eran malos y lo hacían marear", relató Martha, una de las primeras en denunciar los hechos y cuyo apellido no fue revelado para cuidar la identidad del menor.