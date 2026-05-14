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Chile: un lonco mapuche y otros seis comuneros fueron hallados culpables de ataques incendiarios en La Araucanía

Juan Pichún y el resto de los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos ocurridos en 2021 y arriesgan entre 4 y 9 años de prisión

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Chile: un lonco mapuche y otros seis comuneros fueron condenados por ataques incendiarios en la Macrozona Sur
Pichún era el vocero de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM), una de las agrupaciones radicales mapuches más antiguas del país.

Luego de un juicio abreviado, el Tribunal de Garantía de Purén (615 kms al sur de Santiago), declaró este miércoles culpables al lonco de la comunidad de Temulemu, Juan Pichún Collonao, y otros seis comuneros, de dos ataques incendiarios ocurridos en predios rurales de La Araucanía en 2021.

Los acusados, exintegrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) admitieron los cargos presentados por el Ministerio Público por un atentado incendiario en el fundo El Aromo, ubicado en la comuna de Purén, y otro en el fundo La Coña, en Traiguén.

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El fiscal jefe de Victoria, Héctor Leiva, informó que “la Fiscalía de Alta Complejidad obtuvo la condena de siete imputados miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Esto se verificó en el marco de un procedimiento abreviado donde los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos, arriesgando penas que van entre los 8 y 9 años de privación de libertad efectiva, con la sola excepción del imputado Juan Pichún Collonao, quien arriesga penas que van entre los 4 y 5 años de privación de libertad”.

De acuerdo al persecutor, en el primer atentado los acusados usurparon el fundo El Aromo, dispararon a Carabineros e incendiaron tres camiones y una máquina cosechadora.

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En el segundo hecho, los mismos imputados ingresaron al fundo La Coña y prendieron fuego a la casa de los cuidadores, a varios galpones y maquinaria que se guardaba en el recinto.

Vista de un grupo de militantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), en una fotografía de archivo. EFE/José Caviedes
Vista de un grupo de militantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), en una fotografía de archivo. EFE/José Caviedes

Juicio contra hijo de líder de la CAM

En ambos casos, los atacantes dejaron pancartas alusivas a la causa mapuche firmadas por la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

Pichún, quien fuera vocero de la CAM, fue apresado por la Policía de Investigaciones (PDI) en junio de 2025. Debido a lo contundente de las pruebas, todos aceptaron ir a un juicio abreviado acusados de los delitos de usurpación violenta, incendios, secuestro, atentado contra la autoridad, homicidio frustrado a Carabineros y porte ilegal de arma de fuego.

Los seis comuneros mapuches quedaron en prisión preventiva, mientras que Pichún, quien pasó 11 meses tras las rejas con esa medida cautelar, seguirá con arresto domiciliario hasta el lunes 18 de mayo próximo, a las 12:00 horas, cuando el mismo tribunal dicte su sentencia.

Así las cosas, queda aún por saber cuál será el resultado del juicio contra Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo de Héctor Llaitul, líder histórico de la CAM, quien junto a otros cuatro comuneros está acusado de un ataque incendiario ocurrido también en 2021 en la comuna de Lautaro.

Cabe recordar que la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM) es una organización político-militar mapuche que opera en La Araucanía. Fundada en 1998, es una de las agrupaciones radicales más antiguas de la zona y es calificada por el Estado chileno como una asociación ilícita terrorista.

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