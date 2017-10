Según relató la víctima, identificada como Micaela de Osma, su pareja, Martín Alonso Camino Forsyth, de 29 años, llegó a su casa en estado de ebriedad y con una inusual violencia. "Me empujó a la cama y me retuvo ahí. Fue hasta la cocina, sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello. Me pidió la clave de mi celular", contó la joven al periódico La República.