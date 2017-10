La vida de Delilah no ha sido fácil. Y ella se empeñó en ayudar a los demás no sólo en su trabajo, sino en cada minuto de su existencia. De sus 13 hijos adoptó 10 y les dedica todo lo que tiene. Y en 2012 otro de sus hijos murió de anemia falciforme. Su popularidad le valió estar en el Radio Hall of Fame en 2016, un lugar reservado para unos pocos conductores.