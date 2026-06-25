Venezuela

“Nunca en mi vida había visto algo así”: vecinos de Caracas comparten sus historias de terror por los terremotos

El movimiento telúrico sorprendió a una población que jamás había vivido una experiencia de este tipo

Guardar
Google icon
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto en Caracas, Venezuela. 24 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto en Caracas, Venezuela. 24 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Por si le faltaba algo, Venezuela sufrió este 24 de junio el peor terremoto que recuerde. Luego del ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, los ciudadanos de este país creían que lo habían visto todo. Estaban equivocados.

No fue uno sino dos sismos los que sacudieron este miércoles la vida de los venezolanos, que aterrorizados compartían en los chats la terrible experiencia.

PUBLICIDAD

“Hermano, yo sentí que mi casa se derrumbaba. En un momento dije: ¡Hasta aquí llegamos!”, confiesa un habitante de Caricuao, en el oeste de Caracas. “Yo me he quedado atrapada en casa. La reja se descuadró. Ha temblado tres veces acá en Los Ilustres”, narra otra señora que al final pudo salir gracias a que sus vecinos buscaron un gato hidráulico para socorrerla.

“Mi familia está bien, pero tenemos el apartamento parcialmente destruido”, relata un residente del centro de la capital. “Aquí en El Marqués fue muy fuerte. De decirte que lo que pude fue rezar a San Miguel y hasta se me salieron las lágrimas”, admite una publicista.

PUBLICIDAD

Un hombre salta sobre un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Adrián Naranjo)
Un hombre salta sobre un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Adrián Naranjo)

Mi madre de 93 años vive en un edificio que sufrió daños estructurales. Si alguien sabe de refugios de emergencia por favor comparta la información”, clama un venezolano desde Miami. “En mi apartamento todo se vino al suelo. Se rompió el tanque de agua del edificio y corren ríos de agua por los pasillos”, describe una vecina de Los Palos Grandes, una de las zonas más golpeadas por el temblor.

Peor

“Yo era un niño de 5 años cuando el de 1967. Me acuerdo clarito. Este me pareció más fuerte y mucho más largo”, comenta un profesor haciendo referencia a aquel mítico evento que hasta este 24 de junio había quedado en la memoria colectiva como el gran terremoto de Caracas.

“Acá en El Hatillo fue horrible. El cuarto de mi hija se resquebrajó. Nunca en mi vida había visto algo así”, expresa una madre sin salir de su asombro. “Desde hace más de dos años estamos recuperando la iglesia de San Diego de Los Altos con mucho sacrificio porque estamos trabajando sin ayuda oficial, y con el terremoto se ha perdido gran parte del trabajo realizado”, lamenta un feligrés.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (EFE/ Rayner Peña)
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (EFE/ Rayner Peña)

“Necesito una persona que esta misma noche o mañana temprano vaya al Colegio Madre Emilia en Maiquetía, estado La Guaira, para que me dé estatus del paradero de mi prima, quien tiene 70 años y movilidad reducida”, implora una mujer preocupada por el destino de su pariente.

“Yo me estoy tomando unos güisquis con unos amigos. El edificio caído al lado de mi casa me desarticuló el alma. Tanta gente conocida ahí. Un edificio de 12 pisos que quedó de la altura de tres”, escribe una artista del municipio Chacao, uno de los más ricos del país, hoy sumido en la tragedia.

En medio de tanto dolor y miedo, un hombre cierra la conversación con un toque de ironía: “Mi madre, que tiene 99 años, dice que ya lo que nos falta es que a Venezuela lleguen los marcianos”.

Temas Relacionados

VenezuelaTerremotoTerremoto en VenezuelaCaracasSismo en CaracasTerremoto en Caracas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos enviará equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos

“Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia”, expresó el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en un mensaje difundido a través de la red social X

Estados Unidos enviará equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos

Edificios destruidos y pánico en el aeropuerto de Maiquetía: los impactantes videos de los terremotos en Venezuela

Las calles de varias zonas de Caracas quedaron cubiertas por vidrios desprendidos de ventanas y fachadas. Miles de personas evacuaron edificios residenciales y comerciales y permanecieron durante más de una hora en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas

Edificios destruidos y pánico en el aeropuerto de Maiquetía: los impactantes videos de los terremotos en Venezuela

Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez informó que hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos

La presidenta encargada presentó el primer balance oficial tras la tragedia e informó que la cifra no incluye posibles víctimas en La Guaira, a la que describió como una “zona de desastre”. En paralelo, los organismos de seguridad mantienen operativos de búsqueda, rescate y asistencia en distintos sectores del país

Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez informó que hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos

María Corina Machado pidió unidad y fortaleza tras los terremotos en Venezuela: “Que Dios proteja a cada venezolano”

A través de un mensaje publicado en la red social X, la Premio Nobel de la Paz aseguró que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia” y manifestó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” ante lo que describió como un “difícil momento”

María Corina Machado pidió unidad y fortaleza tras los terremotos en Venezuela: “Que Dios proteja a cada venezolano”

Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia en Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron al país

“Es un hecho de grave consecuencia y hay estados particularmente afectados. En la ciudad capital hubo derrumbes de edificios en distintas parroquias; Miranda y La Guaira también han sido duramente afectados. En Aragua, Carabobo y Falcón hemos tenido incidencias”, afirmó la presidenta interina venezolana

Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia en Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron al país
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Negociaciones finales entre Karina Milei y Caputo por el esquema de comunicación que estrenará el Gobierno

Negociaciones finales entre Karina Milei y Caputo por el esquema de comunicación que estrenará el Gobierno

Amy Adams salvó a un hombre apuñalado gracias a lo que aprendió en una serie médica

Resultados ganadores del Gana Diario de este miércoles 24 de junio

Son Dameto, el bonito barrio de Palma en el que creció Chenoa cuando llegó de Argentina: un rincón residencial con historia y esencia mallorquina

Continúan los festejos en la CDMX: Metro saturado, venta ilegal de alcohol y calles inundadas

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: MEIC detecta incumplimientos en el 100 % de los outlets inspeccionados en operativo nacional

Costa Rica: MEIC detecta incumplimientos en el 100 % de los outlets inspeccionados en operativo nacional

Honduras: Encuentran a la tercera víctima del derrumbe en el Anillo Periférico tras 36 horas de búsqueda

Panamá y Serbia acuerdan supresión de visas oficiales y cooperación académica

Presidentes centroamericanos expresan solidaridad y ofrecen apoyo a Venezuela tras los terremotos

Gobierno propone trasladar atribuciones de la SIGET al Ministerio de Economía de El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Amy Adams salvó a un hombre apuñalado gracias a lo que aprendió en una serie médica

Amy Adams salvó a un hombre apuñalado gracias a lo que aprendió en una serie médica

Por qué las nuevas generaciones prefieren ver ‘Backrooms’ u ‘Obsession’ antes que la última película de Steven Spielberg

La Academia invita a 529 nuevos miembros para su generación de 2026: Jacob Elordi, Jenna Ortega y otros podrán votar en los Oscar

‘Hora de aventura’ expande su universo con una nueva serie centrada en la Dulce Princesa y Marceline

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo