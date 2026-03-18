Nuevos datos sobre el explosivo hallado en la frontera colombo-ecuatoriana: era una Mark85 y pudo afectar 580 metros a la redonda

El presidente Gustavo Petro alertó sobre hallazgos y estallidos en zona limítrofe, y confirmó que solicitó apoyo a Donald Trump para evitar una escalada. - crédito Presidencia

Un explosivo sin detonar en la frontera Colombia-Ecuador fue hallado por campesinos en una finca del departamento del Putumayo, en el sur de Colombia.

El hallazgo se volvió noticia internacional luego de que, durante el Consejo de Ministros llevado a cabo el 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro lo expusiera en televisión nacional.

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Pese a eso, según el mismo mandatario, este hecho lo conoció desde el 13 de marzo. Aunque no explicó como se enteró, se conoció que un equipo periodístico de The New York Times fue el primero en alertar formalmente al gobierno colombiano sobre la presencia de la bomba aérea Mark-82, de 500 libras, según el fotógrafo Federico Rios Escobar, quien hace parte de ese quipo.

“The New York Times entrevistó testigos, fotografió la munición y, preocupado por la seguridad de los residentes, alertó al gobierno colombiano el lunes por la noche”, explicó Rios Escobar, en su cuenta oficial de Facebook.

Una familia y trabajadores rurales guiaron al equipo de prensa que documentó la localización del artefacto, cuya presencia representó un importante peligro para zonas habitadas y áreas de cultivo - crédito captura de pantalla Federico Rios Escobar / Facebook

El explosivo, identificado como bomba Mark-82, de 500 libras, fue hallado a comienzos de marzo. De acuerdo con los datos divulgados por The New York Times, su detonación habría generado una onda expansiva peligrosa hasta 580 metros a la redonda, lo que significaba un riesgo grave para la vida de los residentes y para las comunidades próximas al río San Miguel.

Los periodistas de The New York Times, guiados por campesinos de la zona, accedieron a la finca donde vivía la familia Toro, una familia campesina de la zona.

En ese lugar encontraron, junto a los cultivos de coca y banano, el artefacto oxidado, de casi dos metros de longitud y color verde oliva. Como relataron al medio, dieron aviso inmediato a las autoridades tras constatar la proximidad con la menor Daisy Toro y su madre Rosa Toro.

El hallazgo coincidió con operativos aéreos del ejército ecuatoriano reportados el 3 de marzo, según testigos y la niña Daisy Toro, de trece años, quien relató al medio internacional ya citado haber visto dos aviones sobrevolar la finca esa mañana.

La posición oficial del gobierno ecuatoriano niega que sus fuerzas armadas hayan operado fuera de su territorio, respondiendo así a los señalamientos expuestos por el jefe de Estado colombiano - crédito captura de pantalla Federico Rios Escobar / Faecbook

Su madre, Rosa Toro, manifestó que el área permanece bajo control de un grupo narcotraficante conocido como Comandos de la Frontera.

La presunta oxidación de la bomba

Sin embargo, en la publicación del fotorreportero colombiano, varios comentarios señalan una posible oxidación de esta bomba, lo que bajo esa lógica, sugieren que no es actual.

A esto se le suma las declaraciones del general retirado ecuatoriano Wagner Bravo en conversaciones con el medio colombiano Caracol Radio, en dónde explico que a su parecer “parece muy vieja” y que aunque no cree que sea del bloque soviético, por su antigüedad, sí podría ser de los años ochenta.

En horas de la mañana del 18 de marzo, Gustavo Petro, presidente Colombiano, afirmó que la bomba no estaba oxidada y que: “La bomba se embarró con el lodo rojo que aparece en la foto al arrastrarse durante varias decenas de metros. Está a unos pocos metros de Ecuador dónde bombardeo en su territorio una casa. El que la bomba se haya arrastrado significa que se disparó desde un avión a baja altura. El peso de la bomba no permite que haya sido arrastrada por campesinos del lugar atravesando el río Tomo que es fronterizo".

Detalles técnicos del explosivo Mark-82

Especialistas consultados por The New York Times reconocieron el arma como una bomba de 500 libras de fabricación estadounidense, utilizada habitualmente en guerras aéreas modernas.

Presidente Gustavo Petro sobre la polemica de la presunta oxidación de la bomba encontrada en la frontera colombo-ecuatoriana - crédito @petrogustavo / X

De hecho, Infobae Colombia pudo revisar archivos del Museo de Armamento de la Fuerza Aérea, de Florida, Estados Unidos, en dónde se afirma que este tipo de bombas fueron desarrolladas por el país norte americano a mediados de la década de 1950 y seis años después usadas de forma activa por su ejército.

El artefacto presentaba marcas en sistema métrico y su pintura, deslucida por la intemperie, estaba oxidada. La bomba conservaba el cable de armado y restos del detonador, lo que elevó la preocupación de los técnicos.

Los expertos detallaron que la bomba tenía una potencia equivalente a 192 libras de explosivo TNT. Su fragmentación sería letal hasta 230 metros, y la onda de choque podría afectar gravemente fuera del radio de 580 metros. Agricultores de la zona expresaron temor a que existan otros explosivos similares cercanos a los cultivos.

El artefacto fue descrito con aletas de metal destinadas a estabilizarlo en el aire, componentes que en este caso se hallaban muy dañados tras el impacto. Los técnicos advirtieron que sólo una brigada militar especializada está capacitada para retirar el dispositivo de forma segura, dado que contenía explosivo activo en su interior.

Versiones y tensión diplomática tras el hallazgo

Tras la alerta emitida por The New York Times, el presidente de Colombia Gustavo Petro declaró en televisión nacional: “La bomba está activa. Es peligrosa”, y sugirió que el artefacto habría sido arrojado desde territorio ecuatoriano.

Petro le respondió a Noboa la misma mañana del martes 17 de marzo de 2026 a través de X - crédito @petrogustavo/X

Petro también subrayó la necesidad de investigar a fondo, y encomendó al ejército colombiano la neutralización del explosivo.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa respondió públicamente el día siguiente, rechazando cualquier responsabilidad. “Estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, sostuvo Noboa, desmintiendo las afirmaciones previas de Petro y descartando incursiones de sus fuerzas sobre suelo colombiano.

Persisten interrogantes sobre el verdadero origen de la bomba Mark-82. Las inscripciones métricas en el artefacto no coinciden con las fabricadas exclusivamente en Estados Unidos; el modelo es producido también en otros países, según la investigación publicada por The New York Times.

El presidente de Ecuador, líder político del país vecino, rechazó cualquier implicación de sus fuerzas en suelo colombiano y defendió la legitimidad de sus operaciones en la zona limítrofe - crédito @DanielNoboaOk/X

El analista militar ecuatoriano César Gabriel Cedeño, consultado por el periódico, advirtió sobre los graves riesgos que representa dejar una munición de este tipo en la zona.