El avión presidencial de Bolivia presentó “fallas inusuales” y obligó a Rodrigo Paz a modificar su agenda

Imagen del avión Dassault Falcon 900 utilizado para el uso presidencial en Bolivia. Foto: Fuerza Aérea Boliviana

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tuvo que reprogramar su viaje a Estados Unidos debido a “fallas inusuales” en el avión presidencial. A través de un comunicado publicado el jueves, la oficina del mandatario informó que durante un vuelo doméstico, la aeronave debió aterrizar en la ciudad de El Alto como medida preventiva.

A raíz de ese hecho, del cual no se brindaron otros detalles, se suspendió el viaje previsto para el jueves a Miami y se informó que se realizará este viernes a través de una línea aérea comercial.

El comunicado señala que se han iniciado los estudios técnicos para resolver la falla del FAB001, un avión modelo Dassault Falcon 900Ex Easy adquirido por el Estado boliviano en 2010, bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

“Esta falla inusual es algo que nos llama la atención”, explicó el canciller Fernando Aramayo en entrevista con Infobae y responsabilizó a la gestión anterior por las condiciones en las que quedaron los bienes del Estado. “Necesitamos un avión que sea seguro para el presidente y le permita desplazarse; las condiciones en las que nos ha dejado la anterior gestión, incluso en ese tema, son deplorables”, afirmó.

Rodrigo Paz frente al avión presidencial FAB001 Imagen de archivo (Patricio Crooker/Rodrigo Paz)

El presidente Paz es el cuarto mandatario boliviano que utiliza la aeronave de industria francesa, después de Morales, Jeanine Añez (2019-2020) y Luis Arce (2020-2025).

Este viernes, el presidente Paz inicia una importante agenda internacional que arranca el sábado en Miami, en la reunión de 12 presidentes latinoamericanos convocada por el presidente Donald Trump, para discutir temas geopolíticos y de seguridad en la región.

“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la administración estadounidense. “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva", agregó.

En este encuentro también participarán los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Tito Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Alí (Guyana), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago), además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Los grandes ausentes del encuentro serán los líderes de las dos mayores economías de la región: Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, de Brasil y México, respectivamente, además de Gustavo Petro de Colombia, quienes en los últimos años se han mostrado críticos con las políticas del gobierno de Trump.

El encuentro, denominado “Cumbre del Escudo de las Américas”, está previsto para las 12:00, hora local, en el Trump National Doral Miami, un resort que es propiedad del mandatario estadounidense.

Posteriormente, Paz confirmó su participación en la ceremonia de investidura de Kast en Santiago y al día siguiente retornará a Bolivia, donde será anfitrión del rey Felipe de España.

Estos encuentros simbolizan el cambio de rumbo en la política exterior boliviana tras la posesión de Paz, en noviembre del año pasado, tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que estuvieron marcados por una posición antiimperialista y orientada a la integración regional latinoamericana.