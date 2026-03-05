América

Rodrigo Chaves recibió el premio Tikvá de la comunidad judía y anunció que Costa Rica abrirá una oficina comercial en Jerusalén

El mandatario costarricense aseguró que las relaciones con Israel “no se debilitarán” y defendió su decisión de fortalecer los vínculos bilaterales, incluso ante posibles críticas internacionales

Durante el acto, el mandatario Rodrigo Chaves Robles fue distinguido por líderes de la comunidad judía en agradecimiento por su respaldo y cooperación. Fuente: Casa Presidencial

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recibió el premio Tikvá, un reconocimiento otorgado por la comunidad judía del país, durante un acto en el que destacó la importancia de la esperanza, la cooperación entre naciones y el fortalecimiento de los lazos entre Costa Rica e Israel.

Durante su intervención, el mandatario agradeció el reconocimiento y afirmó que lo recibe “con profunda humildad”, al tiempo que subrayó que lo considera un símbolo del respeto que, según dijo, la mayoría de los costarricenses mantiene hacia la libertad religiosa, la seguridad y la dignidad de las distintas comunidades que conviven en el país.

“Recibo hoy con verdadera y profunda humildad y enorme gratitud el premio Tikvá que ustedes me otorgan. Qué palabra más poderosa, Tikvá: esperanza”, expresó el presidente ante representantes de la comunidad judía, autoridades del Gobierno y diplomáticos presentes en la actividad.

El acto contó con la presencia del rabino Itshak Rober, del presidente del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, Gilbert Meltzer, y de representantes del Keren Kayemet LeIsrael, así como de ministros del Gobierno y la embajadora de Israel en Costa Rica, Michal Gur Arieh.

El presidente Rodrigo Chaves Robles recibió el reconocimiento acompañado por representantes de la comunidad judía y autoridades del Gobierno. Fuente: Casa Presidencial

“La esperanza debe convertirse en acción”

En su discurso, Chaves reflexionó sobre el significado del término hebreo Tikvá, que significa esperanza, y lo vinculó con los desafíos políticos y sociales que enfrenta Costa Rica.

Según el mandatario, la esperanza no debe entenderse únicamente como un sentimiento, sino como una responsabilidad colectiva que impulsa a las sociedades a actuar.

“La esperanza no es ni debe ser una emoción pasajera. La esperanza es una decisión ética, una responsabilidad compartida”, señaló.

El presidente sostuvo que esa visión ha guiado parte de su gestión, la cual, afirmó, ha implicado enfrentar críticas y tensiones políticas. A su juicio, el país empieza a “ver la luz de lo que será un futuro mejor”.

“Hemos logrado, con sacrificio y sufriendo críticas, recapturar valores fundamentales”, afirmó.

Chaves también utilizó su intervención para destacar lo que considera la resiliencia del pueblo judío a lo largo de la historia, así como su aporte a la educación, la ciencia y el desarrollo económico.

En ese contexto, resaltó la importancia de la educación en la tradición judía y citó estudios que atribuyen parte del éxito histórico de esa comunidad a su temprano énfasis en la alfabetización y el conocimiento.

El reconocimiento entregado al presidente Rodrigo Chaves Robles destacó los valores compartidos de democracia y diálogo entre Costa Rica y la comunidad judía. Fuente: Casa Presidencial

Reconocimiento simbólico con árboles en Israel

Durante la ceremonia, el presidente también fue informado de la plantación de 18 árboles en los bosques de Israel en su honor, una iniciativa impulsada por el Keren Kayemet LeIsrael.

Chaves calificó el gesto como profundamente simbólico y lo relacionó con la idea de construir legado para las futuras generaciones.

“Cuando uno planta un árbol, uno no sabe para quién trabaja, pero sabe que le está haciendo bien a alguien”, afirmó.

El mandatario recordó incluso una anécdota personal de su familia, al señalar que su abuelo sembró árboles de cedro que años después fueron utilizados por su padre para construir los muebles de su casa.

Durante la actividad, el mandatario, agradeció la distinción al destacar la importancia del diálogo, la cooperación y los valores compartidos entre Costa Rica y esa comunidad. Fuente: Casa Presidencial

Costa Rica abrirá oficina comercial en Jerusalén

Uno de los anuncios más relevantes del evento fue la confirmación de que la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) abrirá una oficina comercial con rango diplomático en Jerusalén, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y comerciales con Israel.

El presidente reconoció que la decisión podría generar críticas, pero aseguró que su Gobierno mantendrá la iniciativa.

“Nos van a atacar por eso, al Gobierno. Y sin embargo no vamos a aflojar, no vamos a echar para atrás”, declaró.

Según explicó, la medida busca profundizar los vínculos entre ambos países y fortalecer la cooperación bilateral.

Chaves concluyó su intervención reiterando su respeto y amistad hacia Israel y la comunidad judía, tanto en Costa Rica como en el mundo.

“El reconocimiento reafirma mi amistad y respeto hacia el pueblo de Israel y reafirma que la esperanza puede y debe ser un puente entre naciones”, afirmó.

El mandatario cerró su discurso agradeciendo el reconocimiento y reiterando su mensaje central: que la esperanza, Tikvá, debe convertirse en una fuerza capaz de impulsar cambios y construir un futuro mejor.

