¿Cuál es el primer país del mundo en celebrar el Año Nuevo y cuál es el último?

Kiribati, en su Isla de Kiritimati, se convierte en el primer país del mundo en celebrar el Año Nuevo gracias a su ubicación junto a la Línea Internacional de Cambio de Fecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del Año Nuevo es una celebración global marcada por la diversidad de husos horarios que dividen el planeta. Durante 24 horas, las diferentes regiones van recibiendo el nuevo año en una secuencia que revela tanto la geografía como las convenciones internacionales sobre el tiempo.

Mientras algunos países ya disfrutan de fuegos artificiales y tradiciones propias del 1 de enero, otros aún cuentan las últimas horas del año viejo. Esta diferencia horaria convierte al Pacífico en el escenario donde se viven tanto los primeros minutos del año como los últimos del 31 de diciembre.

Las celebraciones de la llegada del año se producen en horarios diferentes según la ubicación geográfica, desde ciudades de Oceanía hasta América, reflejando la diversidad global de costumbres y tradiciones al marcar el cambio de calendario

Cuál es el primer país del mundo en celebrar el Año Nuevo

Entre las celebraciones más tempranas del planeta, se destaca Kiribati, específicamente su Isla de Kiritimati, también conocida como Isla de la Navidad. Este remoto archipiélago del Pacífico central se sitúa justo al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, lo que le otorga el privilegio de ser el primer lugar habitado en recibir el Año Nuevo.

La diferencia de husos horarios provoca que durante 24 horas el Año Nuevo se reciba escalonadamente en todo el mundo, comenzando en el Pacífico central (Foto: EFE)

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), esta línea imaginaria separa dos días consecutivos: cruzarla hacia el oeste adelanta el calendario un día, mientras que hacerlo hacia el este significa retroceder.

Kiribati, formado por 33 islas —de las cuales solo 20 están habitadas—, abarca una superficie de apenas 811 kilómetros cuadrados. A pesar de su tamaño modesto, su ubicación estratégica le permite encabezar la lista de países que saludan al año nuevo cuando en muchas otras partes del mundo aún es 31 de diciembre.

En 2011, Samoa decidió modificar su posición frente a la Línea Internacional de Cambio de Fecha para sincronizarse mejor con sus principales socios comerciales en Asia y Oceanía. Desde entonces, Samoa comparte protagonismo con Kiribati en la región de la Polinesia, situándose también entre los primeros en celebrar.

Samoa, tras modificar su posición respecto a la línea internacional en 2011, comparte protagonismo con Kiribati como uno de los primeros países en recibir el Año Nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de los 10 primeros países o territorios en celebrar el Año Nuevo:

Kiribati (Isla de Kiritimati): el primer lugar habitado en cruzar la medianoche. Samoa: ubicado estratégicamente tras su cambio de posición respecto a la Línea de Cambio de Fecha. Tonga: país insular cercano a Samoa en la Polinesia. Nueva Zelanda (Islas Chatham): una pequeña región que precede al resto del país en recibir el Año Nuevo. Nueva Zelanda (Isla Norte e Isla Sur): reconocido por sus célebres fuegos artificiales en Auckland. Fiyi: famoso destino turístico en el Pacífico. Australia (Isla Norfolk): una isla que adelanta al resto del país en las celebraciones. Australia (Sydney y Canberra): hogar de uno de los espectáculos de fuegos artificiales más emblemáticos del mundo. Papúa Nueva Guinea: cercano a Australia y dentro de los primeros husos horarios. Islas Salomón: ubicado en el Pacífico suroccidental, celebra el Año Nuevo antes que gran parte de Asia debido a su huso horario.

Cuál es el último país en el mundo en celebrar el Año Nuevo

En el extremo opuesto de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, se encuentran las Islas Howland y Baker. Estos pequeños territorios no habitados de Estados Unidos, situados en el Pacífico central, son los últimos puntos del planeta en recibir el Año Nuevo, casi un día completo después de Kiribati y Samoa.

La isla Howland no tiene habitantes (Foto: Google Maps)

Entre los lugares habitados, Samoa Americana es el último en cruzar al nuevo año. A pesar de estar a solo dos mil kilómetros de Samoa, la diferencia de huso horario hace que la celebración ocurra con 24 horas de diferencia respecto a su vecino.

Lista de los 10 últimos países o territorios en celebrar el Año Nuevo:

Islas Howland y Baker: los últimos territorios en cruzar al Año Nuevo, aunque deshabitados. Samoa Americana: el último lugar habitado en celebrar el Año Nuevo. Hawái (Estados Unidos): parte del archipiélago hawaiano, un popular destino turístico. Tahití (Polinesia Francesa): otra isla paradisíaca en el Pacífico. Islas Marquesas (Polinesia Francesa): con husos horarios diferentes al resto de la Polinesia. Alaska (Estados Unidos): sus regiones occidentales celebran entre las últimas. Islas Midway (Estados Unidos): otra región del Pacífico norteamericano. Islas Cook (Nueva Zelanda): un pequeño archipiélago autónomo relacionado con Nueva Zelanda. Islas Pitcairn (Reino Unido): una colonia británica aislada en el Pacífico sur. Polinesia Francesa (Resto del territorio): regiones insulares que completan la lista de los últimos en celebrar.

Estas diferencias horarias reflejan cómo, mientras en algunos puntos del planeta el año nuevo ya es historia, en otros el 31 de diciembre aún transcurre, acentuando la singularidad de las celebraciones en todo el mundo.

Qué son los husos horarios y por qué cambian según la región

La organización global de las celebraciones de Año Nuevo se fundamenta en la existencia de los husos horarios, un sistema que divide la Tierra en 24 franjas horarias, cada una correspondiente a una hora distinta.

Esta división responde a la necesidad de sincronizar el tiempo con la posición del sol en relación con la superficie terrestre, de modo que el mediodía coincida aproximadamente con el momento en el que el sol se encuentra en lo más alto del cielo.

La Línea Internacional de Cambio de Fecha, ubicada en el Pacífico, es una convención internacional que actúa como frontera temporal entre dos días consecutivos. Al cruzarla hacia el oeste se suma un día, mientras que hacia el este se resta uno. Por esta razón, el Pacífico central alberga tanto el primer lugar en recibir el Año Nuevo, Kiribati, como los últimos, las Islas Howland y Baker.

Los husos horarios dividen la Tierra en 24 franjas que determinan la organización global de las celebraciones de Año Nuevo, sincronizándose con la posición del sol (foto: Wikipedia)

La configuración de los husos horarios no siempre sigue una lógica estrictamente geográfica. Factores políticos, económicos y sociales también influyen en la manera en que los países adoptan y modifican sus horas oficiales.

Existen además zonas con husos horarios inusuales, como Nepal, cuyos relojes se adelantan o atrasan en fracciones de hora poco comunes, y regiones que no ajustan su horario de verano, como el archipiélago mexicano de Revillagigedo, un conjunto de islas deshabitadas en el Pacífico.

Esta flexibilidad en la adopción de husos horarios refleja la interacción entre la geografía, la economía y la cultura en la organización del tiempo a nivel mundial.