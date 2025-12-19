El primer ministro de Australia anunció un día de reflexión a una semana del ataque terrorista en Bondi Beach

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habla con el embajador de Israel en Australia, Amir Maimon, durante un servicio conmemorativo interreligioso por las víctimas del tiroteo (REUTERS/Hollie Adams)

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció que su país conmemorará un día nacional de reflexión a una semana del tiroteo masivo ocurrido en Bondi Beach. La iniciativa surge luego de que el mandatario haga un llamado a rechazar “el odio y la violencia”.

El ataque terrorista, calificado como el más grave en el país en casi 30 años, fue perpetrado por Sajid Akram y su hijo Naveed, acusados de asesinar a 16 personas durante la celebración judía de Janucá en la playa de Sídney.

Albanese pidió a los australianos encender velas a las 18:47 (hora local) del domingo 21 de diciembre, justo una semana después del atentado, como muestra de unidad y memoria colectiva: “Es un momento para hacer una pausa, reflexionar y afirmar que el odio y la violencia nunca definirán quiénes somos como australianos”, señaló durante una comparecencia ante la prensa.

El mandatario también reiteró su compromiso de impulsar una reforma profunda a las leyes armamentísticas tras conocerse que Sajid Akram tenía licencia para poseer seis rifles.

“Hay algo mal con las leyes de licencias cuando este tipo puede tener seis rifles de alta potencia”, advirtió. En ese sentido, adelantó el plan masivo de recompra de armas para retirar del mercado “armas de fuego recientemente prohibidas e ilegales”.

La comunidad de Bondi también rindió tributo a las víctimas este viernes por la mañana con un homenaje espontáneo en la playa: cientos de personas se lanzaron al mar, formando círculos de nadadores y surfistas que remaron y salpicaron agua mientras coreaban en honor a las víctimas.

Las flores que dejaron los allegados y familiares en los funerales de las víctimas del atentado terrorista (Europa Press)

Jason Carr, consultor de seguridad de 53 años, expresó a la AFP: “Mataron a víctimas inocentes y hoy estoy nadando allí y siendo parte de mi comunidad nuevamente para devolver la luz. Seguimos enterrando cadáveres. Pero sentí que era importante. No voy a dejar que alguien tan malvado, alguien tan oscuro, me impida hacer lo que hago y lo que disfruto hacer”.

Albanese reiteró su compromiso de erradicar el “mal del antisemitismo de nuestra sociedad”. “Está claro que tenemos que hacer más para combatir este flagelo maligno”, declaró a los medios. Entre las medidas anunciadas por el primer ministro se incluyen nuevas facultades para perseguir a predicadores extremistas y la posibilidad de rechazar o cancelar visas a quienes promuevan mensajes de odio y división.

Sídney permanece en estado de máxima alerta casi una semana después del tiroteo en la playa australiana. En la noche del jueves, la policía armada interceptó dos vehículos sospechosos, ocupados por varios hombres, luego de recibir informes sobre la posible planificación de un “acto violento”.

Sin embargo, la policía estatal de Nueva Gales del Sur aclaró en un comunicado que “no identificó ninguna conexión con la investigación policial actual sobre el ataque terrorista de Bondi”.

Un miembro de la comunidad judía se encuentra en un monumento floral en honor a las víctimas del tiroteo masivo contra una celebración de Janucá el domingo, en Bondi Beach, en Sídney (REUTERS/Jeremy Piper)

El principal sospechoso del atentado, Sajid Akram, de 50 años, murió durante un enfrentamiento con la policía. Su hijo Naveed, de 24 años, fue detenido tras el ataque y enfrenta 15 cargos de asesinato, un cargo de terrorismo y decenas de otras acusaciones graves.

Las autoridades australianas consideran que ambos actuaron inspirados por el Estado Islámico y mantienen la hipótesis de que pudieron haberse reunido con extremistas islámicos durante una reciente estancia en Filipinas pocas semanas antes del tiroteo. La investigación sobre estos posibles vínculos sigue en curso.

(Con información AFP)