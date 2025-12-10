América

Infobae en Oslo: todo dispuesto para entregar el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que permanece clandestina por la persecución de Maduro

El Comité Noruego que asigna la prestigiosa distinción aguarda que la dirigente opositora al régimen venezolano comparezca hoy en la tradicional ceremonia que marcará un hito en la historia de América Latina

El video del Comando con Venezuela en homenaje a María Corina Machado

(Enviado especial a Oslo, Noruega) El Comité del Premio Nobel de la Paz ya tiene ajustados todos los detalles de la ceremonia para conceder la prestigiosa distinción a Maria Corina Machado, pero todavía nadie se atreve a confirmar oficialmente que la icónica opositora al dictador Nicolás Maduro aparecerá hoy en Oslo.

María Corina Machado vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, cuando la dictadura venezolana intensificó las órdenes de captura contra miembros de su movimiento político.

Maduro preservó su poder haciendo fraude electoral y forzando la clandestinidad de María Corina Machado, que fue acusada sin evidencias de tramar una conspiración contra el dictador de Venezuela.

Erik Aasheim, portavoz del Comité del Nobel Noruego, aseguró a Infobae que “hay expectativas” respecto a la presencia de la dirigente opositora en la ceremonia de premiación.

María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que es venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia”, afirmó Aasheim en el City Hall de Oslo.

El presidente de Panamá, José
El presidente de Panamá, José Mulino, durante un encuentro con la madre y el hijo de María Corina Machado en Oslo

La incertidumbre podría terminar con un hecho atípico: el vestido que María Corina Machado usará en la ceremonia se encuentra en la habitación que ocupa José Mulino -presidente de Panamá- en un hotel cinco estrellas de la capital noruega.

El vestido de María Corina lo tengo yo en mi cuarto, yo lo traje de Panamá. Es decir: si ella llega, el vestido se lo voy a dar yo”, reveló Mulino en un contacto con la prensa.

Al margen del inesperado comentario del presidente panameño, ayer en Oslo la diáspora venezolana exhibía una confianza sólida sobre la posible presencia de María Corina Machado en el City Hall, adonde la dirigente opositora al régimen caribeño recibirá el Premio Nobel de la Paz.

Javier Milei Llega a Oslo para la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Junto a Mulino -Panamá- se alinearán los mandatarios Javier Milei -Argentina- Daniel Noboa -Ecuador-, Santiago Peña -Paraguay-, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

No es casualidad que Panamá, Argentina, Ecuador y Paraguay apoyen la transición democrática en Venezuela, durante un capítulo de extrema tensión diplomática y militar entre Maduro y Donald Trump.

Los presidentes Milei, Mulino, Noboa y Peña comparten los principios de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, adonde Venezuela está en la mira del Pentágono.

Y en este contexto, el rol de María Corina Machado es clave para terminar con el régimen totalitario que asola a la región con sus delitos trasnacionales y sus profundos vínculos geopolíticos con China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Xi Jinping y Nicolás Maduro
Xi Jinping y Nicolás Maduro durante un acto oficial en Beijing (China)

María Corina Machado tiene suficiente protección internacional para salir de Caracas y regresar sin caer en manos del aparato represivo que controla Maduro.

La principal dirigente de la oposición venezolana diseñó un viaje relámpago que debería iniciar hoy con la premiación y concluir mañana con una visita al Parlamento y un encuentro bilateral con Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega.

En este contexto, el equipo político de María Corina Machado desmintió que la dirigente opositora recibía el Premio Nobel y abandonaba Venezuela hasta la caída de Maduro.

Esa fue un versión envenenada que hizo correr la dictadura de Maduro.

Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe. Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”, posteó Magalli Meda, ex vocera de la campaña electoral, en su cuenta oficial de X.

A las 13, (hora de Oslo) debería iniciar la ceremonia en el City Hall. Habrá un show artístico y a continuación será el turno de Watne Frydnes, director ejecutivo del Comité del Premio Nobel noruego, y María Corina Machado, que luciría el vestido que Mulino tuvo colgado en su habitación del Grand Hotel.

