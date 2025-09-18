Los nuevos AirPods traducen idiomas en tus oídos: un avance impactante

La nueva función de traducción en tiempo real de los AirPods Pro 3 utiliza inteligencia artificial para facilitar la comunicación entre idiomas. (Apple Event)

Esta semana, me encontré con un viejo amigo y me puso al día sobre lo que había hecho durante el verano. Él y su novia visitaron a la familia en Arizona. Su sobrina lo obligó a ir a una proyección de “Lilo y Stitch”. Estaba trabajando mucho en una nueva start-up. Dijo todo esto en español, un idioma que nunca he aprendido, pero entendí cada palabra.

Pude comprenderlo porque llevaba puestos los nuevos auriculares de Apple que llegarán a las tiendas este viernes.

Los AirPods Pro 3, con un precio de 250 dólares, utilizan inteligencia artificial para realizar traducciones en tiempo real, su característica más destacada. (Los auriculares, que también ofrecen una cancelación de ruido ligeramente mejor, no presentan demasiadas diferencias respecto a la versión anterior). Mientras mi amigo hablaba, la asistente virtual de Apple, Siri, actuaba como intérprete, emitiendo una voz robótica que transformaba al instante las palabras del español al inglés directamente en mis oídos.

Más tarde, consulté una transcripción generada por mi iPhone para confirmar la precisión de la traducción. Salvo por algunas equivocaciones en las que Siri confundió los pronombres —se refirió a la novia de mi amigo como “él” en vez de “ella”—, la traducción fue correcta.

Apple integra traducción instantánea en sus AirPods Pro 3, permitiendo conversaciones fluidas en diferentes lenguas. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Me sorprendió. Esta fue la mejor muestra de tecnología de IA funcionando de manera fluida y práctica que había visto y que podría resultar útil para muchas personas. Los hijos de inmigrantes que prefieren comunicarse en su lengua materna podrían conectar más fácilmente. Los viajeros en el exterior tendrían mayor comprensión con taxistas, empleados de hoteles y personal de aerolíneas.

También sería de ayuda en mi día a día, como al entender a un contratista o un empleado de control de plagas que no hable inglés y deba explicar lo que encontró bajo mi casa.

Y, para ser sincero, también me sorprendió. El avance de Apple en el terreno de la IA generativa, la tecnología detrás de chatbots como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, ha sido accidentado, por decirlo suavemente. Apple nunca llegó a lanzar algunas de las funciones de IA que había prometido para el iPhone 16 del año pasado porque la tecnología no funcionó bien. Además, las herramientas de IA de Apple para edición de fotos y resumen de artículos resultaron decepcionantes en comparación con herramientas similares de Google.

La sólida tecnología de traducción de los AirPods indica que Apple sigue en la carrera de la IA, a pesar de sus tropiezos iniciales. Los traductores digitales de idiomas no son novedad, pero la integración de esta función en los AirPods, un producto que encaja perfectamente en los oídos, podría marcar una diferencia relevante en la frecuencia con la que la gente usa este tipo de tecnología.

La tecnología de IA de Apple mejora la precisión de las traducciones y supera a aplicaciones tradicionales como Google Translate. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Durante más de una década, los consumidores han lidiado con aplicaciones de traducción de idiomas en sus teléfonos, muchas veces incómodas, como Google Translate o Microsoft Translator. Estas apps requieren que los usuarios acerquen el micrófono del teléfono a la persona que habla en otro idioma y luego esperen a que una traducción aparezca en la pantalla o se reproduzca a través de los diminutos parlantes del móvil. Las traducciones a menudo resultan imprecisas.

En contraste, los usuarios de AirPods solo necesitan realizar un gesto para activar el intérprete digital. Aproximadamente un segundo después de que alguien habla, la traducción se reproduce en el idioma preferido del usuario a través de los auriculares.

Lo que necesitas saber sobre el uso del traductor, cómo funciona la tecnología y por qué probablemente supere a las aplicaciones de traducción anteriores.

Cómo comenzar a utilizar la función

Configurar los AirPods Pro resultó sencillo. Abrí el estuche junto a mi iPhone y presioné un botón para emparejar los auriculares. Para utilizar el software de traducción, fue necesario actualizar al sistema operativo más reciente, iOS 26, y activar Apple Intelligence, el software de IA de Apple.

La función de traducción de los AirPods Pro 3 requiere iOS 26, Apple Intelligence y un iPhone reciente para su funcionamiento. (Mashable)

Después, abrí la nueva app de Traducción de Apple y descargué los idiomas que quería traducir. Por ahora, están disponibles: español, francés, alemán, portugués e inglés, y pronto se sumarán más opciones. Seleccioné el idioma hablado por la otra persona (en este caso, español) y el idioma en el que quería escucharlo.

Existen algunos atajos para activar el intérprete, pero la forma más simple consiste en mantener presionados ambos tallos de los AirPods durante unos segundos hasta que suene un tono. Desde allí, ambas personas pueden comenzar a hablar y una transcripción aparece en la aplicación de Traducción, al tiempo que una voz lee las palabras traducidas en voz alta.

Los propietarios de los AirPods Pro 2 (de 2022) y de los AirPods 4 con cancelación de ruido del año pasado también pueden acceder a la tecnología de traducción mediante una actualización de software. Se requiere un iPhone reciente, como el iPhone 15 Pro o un dispositivo de la serie 16, para usar Apple Intelligence en las traducciones.

Para lograr una conversación fluida traducida en ambas direcciones, lo ideal es que ambas personas usen AirPods. Dada la popularidad actual de los auriculares de Apple, con cientos de millones vendidos en todo el mundo, esto parece bastante probable.

La traducción en los AirPods Pro 3 se activa con un simple gesto y reproduce la voz traducida en tiempo real. Apple)

Aun así, hay ocasiones en las que la tecnología resulta útil, incluso si solo una persona lleva puestos los AirPods. Muchos inmigrantes con los que interactúo, como mi niñera o mi suegra, se sienten cómodos hablando únicamente en su lengua nativa, pero pueden entender mis respuestas en inglés, así que también resultaría de gran ayuda comprender lo que dicen.

Por qué las traducciones han mejorado

La dependencia de los AirPods en grandes modelos de lenguaje, que utilizan estadística compleja para anticipar la relación entre palabras, debería ofrecer traducciones más precisas que tecnologías previas, según expresó Dimitra Vergyri, directora de tecnología del habla en SRI, el laboratorio de investigación responsable de la versión original de Siri antes de la adquisición por parte de Apple.

Algunas palabras poseen significados diferentes dependiendo del contexto, y los grandes modelos de lenguaje son capaces de analizar el sentido completo de una conversación para interpretar correctamente lo que se dice. Las tecnologías de traducción más antiguas ofrecían traducciones fragmentadas, oración por oración, algo que podía conducir a errores graves por la falta de contexto, explicó la Dra. Vergyri.

De todos modos, la tecnología de IA de los AirPods aún podría presentar limitaciones que provoquen situaciones sociales incómodas, añadió. Las palabras por sí solas no incluyen otros tipos de contexto, como las emociones y los matices culturales. En Marruecos, por ejemplo, puede considerarse descortés ingresar a una conversación sin un saludo previo adecuado, que a menudo implica preguntar sobre la familia y la salud de la otra persona.

“Aún existe una brecha para la comunicación real”, afirmó Vergyri. Agregó, no obstante, que la tecnología de traducción será cada vez más necesaria a medida que los trabajadores corporativos se globalicen y necesiten comunicarse a través de distintas culturas.