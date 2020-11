La despedida a Maradona en Chile: homenajes y flores en las puertas de la embajada Argentina

En las rejas de la Embajada Argentina en Chile, fanáticos comenzaron a llegar para depositar ofrendas florales en honor a Diego maradona

La muerte de Diego Armando Maradona causó conmoción a nivel mundial. Y Chile no fue la excepción. Las muestras de luto se replicaron a lo largo del país andino y especialmente en la embajada argentina en Santiago, la cual muestra su bandera a media asta en honor a quien es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos.

Diversos grupos de fanáticos chilenos llegaron también a las puertas de la embajada, ubicada en la comuna de Providencia, para dejar ofrendas y presentar respetos por Maradona. En las rejas aledañas al edificio hay camisetas, flores, velas y carteles en honor al astro.

Ofrendas florales, pelotas de fútbol y camisetas se dejan ver en las rejas de la Embajada de Argentina en Chile, ubicada en la comuna de Providencia

La noticia del fallecimiento de Maradona el miércoles 25 de noviembre inmediatamente generó diversas reacciones en Chile, un país con el cual tuvo una relación especial. Más allá de la rivalidad futbolística, en cada visita se hizo tiempo para compartir con amigos y fanáticos.

El destacado periodista deportivo chileno, Cristián Arcos, expresó su dolor a través de las redes sociales: “ahora el 10 es sólo un número”. Además, en una columna de opinión titulada “carta a mis hijos que no vieron jugar a Maradona”, repasó ciertos valores que, a su juicio, permanentemente en el recuerdo de los fanáticos chilenos. “Ustedes no vieron jugar a Maradona. Espero puedan entender mi pena ahora que murió. No podré jamás explicarles cómo jugaba porque, simplemente, Maradona no tiene explicación. Es Maradona. Con luces y sombras. Con amor y fanatismo perpetuo”, describió.

El periodista deportivo chileno Cristián Arcos en uno de sus twitter del día después de la muerte de Diego: "Primer día sin ti Diego, no se puede creer"

Cada vez que Diego visitó Chile, fue recibido con admiración y reconocimiento por su calidad de astro y figura del fútbol mundial.

Tres de los más destacados futbolistas activos Chile despidieron también a Maradona a través de sus redes sociales. “Descansa en paz, Diego. Mucha fuerza a su familia en este triste momento. Leyenda 10”, escribió Arturo Vidal en Instagram, texto que fue acompañado por una foto suya junto a Maradona en la final de la Copa Confederaciones.

Arturo Vidal, el futbolista chileno tuvo especiales palabras para despedir a Diego Maradona

Fue precisamente en este campeonato, en el que Chile fue finalista y perdió con Alemania, donde los futbolistas de la selección tuvieron un encuentro personal con él. Les brindó consuelo mientras muchos lloraban por el título que no pudieron alcanzar.

Alexis Sánchez, que jugó en Argentina, despidió a Maradona en sus redes sociales con una foto tomada en la Copa Confederaciones

Alexis Sánchez siguió la misma línea en una publicación propia. “Tuve el placer de conocerte y charlar con vos. La verdad eres y seguirás siendo la Mano de Dios. Descansa, Diego”, escribió el tocopillano. “Descansa en paz, Diego. Toda mi admiración y respeto por siempre. Se nos fue un gigante de nuestro fútbol. Mis condolencias a todos sus familiares. Leyenda y genio”, publicó el portero y capitán de “La Roja”, Claudio Bravo.

En la misma instancia, Claudio Bravo conversó con Maradona. Con la foto del momento, el portero y capitán de "La Roja" despidió al "10"

La primera visita de Maradona a Chile tuvo lugar el 11 de marzo de 1980, cuando tenía 19 años y formaba parte de las filas de Argentinos Juniors. En la oportunidad se lució ante Colo Colo en un partido amistoso jugado en el Estadio Nacional. El encuentro terminó con triunfo de los albos por 3 a 2, con dos goles Carlos Caszely. Diego, que marcó uno de los goles de los visitantes, recibió una patada que lo dejó lesionado al punto de que debió ser trasladado a la Posta Central, el recinto hospitalario de urgencias de la capital chilena. Después de unas horas, fue dado de alta y regresó a Argentina.

Otra de sus visitas emblemáticas, esta vez fuera de las canchas, se registró en 1997. En ese entonces fue invitado a un programa de televisión conducido por la ex Miss Universo y presentadora chilena, Cecilia Bolocco. Fue una conversación agradable y llena de elogios y sorpresas para el invitado especial. Sin embargo, poco antes de terminar la entrevista Diego se sintió mal y debió ser trasladado otra vez a un centro asistencial, esta vez a la Clínica Alemana, lugar donde fue atendido y examinado durante una hora. Poco después fue dado de alta con el diagnóstico de “crisis hipertensiva”.

El año 2006, Maradona participó en un programa de TV de Chile junto a la ex Miss Universo Cecilia Bolocco. Durante el programa, Diego se sintió mal y debió ser trasladado a un centro de salud

La última visita de Diego Armando Maradona a una cancha chilena fue marzo de 2006. Esa ocasión quedó especialmente en la memoria de los hinchas de la Universidad Católica, ya que “el 10″ se puso la camiseta del equipo en un amistoso ante la selección de Chile en el estadio San Carlos de Apoquindo. Fue un evento organizado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) para homenajear a los mundialistas de 1998, Nelson Tapia, Pedro Reyes, Nelson Parraguez, Fabián Estay y Marcelo Salas. El resultado del partido terminó con una victoria para “La Roja” por 2-0. Maradona hizo su ingreso a los 46 minutos y fue reemplazado para los aplausos en los 86′.

Otro de los que despidió al argentino en sus redes sociales, con sentidas palabras, fue el ex capitán de la selección chilena Iván Zamorano. “Simplemente se fue el mejor de todos, descansa en paz Diego, bendiciones a toda la familia”, escribió. Adjunto a su mensaje, una foto de Maradona besando la copa del Mundo en 1986.

Iván Zamorano, otro de los goleadores de la selección de Chile, publicó su despedida junto a la foto de Diego besando la copa del Mundo en 1986

El periodista deportivo chileno, Cristián Arcos, despidió a Maradona en su columna con una frase final. “Nunca he gritado los goles de otro país que no sean los de Chile, a excepción de los goles que hacía Maradona. Eso los gritaba con todo y ni yo entiendo por qué”.

