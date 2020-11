Minuto a minuto: conmoción en el mundo por la muerte de Diego Maradona

Imagen de archivo de Diego Maradona como entrenador de la selección argentina en el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010 (EFE)





Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, murió este miércoles a los 60 años en una casa de la provincia argentina Buenos Aires donde se recuperaba de una operación reciente de un hematoma subdural.

Los restos del legendario ex capitán de la selección argentina serán velados a partir del jueves y hasta el sábado en una capilla ardiente en la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo en la Argentina.

Estos son los acontecimientos más destacados desde la noticia del fallecimiento (los horarios están expresados en GMT):

23:47: Los ex futbolistas brasileños Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo y Rivaldo y otros campeones del mundo en 2002 ensalzaron la figura de Maradona, un “genio” que les “inspiró” a lo largo de sus carreras deportivas. El delantero Ronaldo Nazário, actual presidente del Real Valladolid español, se declaró “consternado” por la noticia de la muerte, pero agradecido por haber compartido con él varios momentos en vida. ”Nuestro deporte pierde uno de sus mayores ídolos. Yo pierdo un gran amigo, cuyo talento me inspiró desde niño”, afirmó. Y agregó: ”Pibe, tu legado es eterno. Tu magia en el campo jamás será olvidada. Descanse en paz, mi amigo”.

FOTO DE ARCHIVO: El ex futbolista brasileño Ronaldo junto a Diego Maradona en Brig, Suiza, el 7 de julio de 2017 (EFE)

23:35: “Diego se queda”, esa es la despedida del presidente francés, Emmanuel Macron, a Maradona, de quien resalta su genio inclasificable que deja atrás “millones de huérfanos”. La Presidencia francesa rindió homenaje al astro argentino con un largo y emotivo comunicado que comienza así: “La mano de Dios había puesto un genio del fútbol sobre la Tierra”. Define a Maradona como “jugador suntuoso e imprevisible” y un “bailarín con tacos, no realmente un atleta, más bien artista” y envía sus condolencias a los compatriotas argentinos, a los napolitanos, pero también a los niños que “ahorraban dinero para completar el álbum de cromos del Mundial 86 con su figura y a quienes negociaban con sus parejas para bautizar Diego a su hijo”.

22:38: El ex futbolista francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, se mostró visiblemente afectado en sus primeras declaraciones tras conocer el fallecimiento de Maradona y lo calificó como “una pérdida enorme para el mundo en general”, además de para el fútbol.

22:20: El ex futbolista argentino Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reaccionó emocionado al fallecimiento de Maradona. ”Cuando te cuentan que se fue Diego, dices: ‘No, no se puede ir’. Quedará dando vueltas por el mundo del fútbol porque ha sido el mejor”, manifestó tras el empate (0-0) de su equipo contra el Lokomotiv de Moscú ruso en el partido de Liga de Campeones disputado en el Wanda Metropolitano de Madrid.

22:14: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destacó que Maradona nunca “renunció a sus ideales”. El mandatario colgó en redes sociales una icónica fotografía de la estrella del fútbol en el Estadio Azteca sosteniendo el trofeo tras ganar el Mundial de 1986 y expresó que ”en México, Maradona vivió su momento estelar como futbolista”. Y confesó: “Por él encontré la gracia a ese deporte”.

21:30: Aficionados de los equipos argentinos, vestidos con sus respectivas camisetas, dejaron de lado la rivalidad para despedir juntos en distintos estadios del país al astro del fútbol Diego Maradona. Las zonas aledañas a la Bombonera de Boca Juniors, el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, el Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia y Esgrima La Plata y el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys fueron los epicentros de las primeras convocatorias este miércoles.

21:09: La revista francesa L’Equipe anticipó en redes sociales la portada que dedicará el jueves a Maradona con la frase “Dios está muerto”.

"Dios está muerto": la portada de la revista L'Equipe fue una de las más elogiadas en redes sociales

21:05: Cuba recibió con pesar en sus medios estatales y en redes sociales la noticia de la muerte de Maradona, que residió en el país por largas temporadas y entabló una fuerte amistad con Fidel Castro.

20:51: La muerte de Diego Maradona “no posee más que características naturales” y en su cuerpo “no se advirtió ningún signo de criminalidad” o “violencia”, informó el Fiscal General del departamento de San Isidro (provincia de Buenos Aires), John Broyad.

20:45: Los clubes emiratíes Al Wasl y Al Fujairah lloraron la muerte de su ex entrenador. El club Al Wasl, al que Maradona entrenó en la temporada 2011-2012, se despidió del astro argentino a través de su cuenta oficial de Twitter diciendo: “Adiós, leyenda”. Le siguió el club Al Fujairah, entrenado por Maradona durante la temporada 2017-2018, que publicó un mensaje que dice “Adiós, Maradona. Que descanses en paz”.

FOTO DE ARCHIVO: En mayo de 2011, Maradona firmó contrato para ser director técnico del club Al Wasl, tras haber sido seleccionador de Argentina en el Mundial de Sudáfrica del año anterior

20:29: El papa Francisco recordó “con afecto” y oración al ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, informó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

20:17: El cuerpo de Diego Maradona fue trasladado a una morgue para que se le realice una autopsia.

20:12: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que los corazones de “todos los que aman el fútbol han dejado de latir por un momento” al conocer la muerte de Maradona, una figura que “merece eterna gratitud por lo que ha hecho” por este deporte.

20:05: Los futbolistas de Inter de Milán y Real Madrid lucieron brazaletes negros y guardaron un minuto de silencio en la previa del encuentro para honrar la memoria de la leyenda del fútbol.

20:01: Se informó que el velatorio de Diego Maradona será en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo de la Argentina, desde el jueves hasta el sábado.

La Casa Rosada, el lugar elegido para el velatorio de Maradona (Maximiliano Luna)

19:36: El ex futbolista argentino Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, aseguró en los prolegómenos del partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que “ver a Argentina campeona del mundo y ver lo que hizo Diego en ese Mundial fue una felicidad inmensa”. Y lamentó la muerte en declaraciones a la televisión italiana: “Diego es único, por todo lo que hizo, por cómo nos hizo felices en un campo de fútbol. Diego nos había acostumbrado a que regateaba también a las dificultades, yo todavía no me lo creo, como todos en Argentina. Pero Diego se ha ido, es una tristeza para quienes amamos este deporte”.

19:36: El partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de esa guerrilla, destacó que “el jugador de fútbol más grande de todos los tiempos” fue Maradona. “Con la zurda forjada en un potrero puso el nombre de Nuestra América en lo más alto”, escribió en redes sociales.

19:35: La Justicia argentina investigará las causas de la muerte de Maradona. La familia autorizó la realización de la autopsia.

La camioneta que trasladó el cuerpo de Maradona hacia la morgue (Franco Fafasuli)

19:21: La ex tenista argentina Gabriela Sabatini contó su dolor en Twitter: “No existen palabras para describir este momento, tristeza absoluta. Para mi serás eterno. Te adoro para siempre amigo. Descansa en paz #GraciasDiego”.

19:09: La Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) publicó en su sitio de internet mensajes en Twitter sobre el “mejor futbolista argentino de todos los tiempos” y el recuerdo del incomparable talento futbolístico del “Pibe de Oro”.

18:53: “Estoy devastado por la noticia, era mi hermano del alma. Espero que sepan entender, no tengo palabras en este momento. Solo quiero decirle a su familia que los acompaño en este dolor”, escribió el ex delantero argentino Claudio Caniggia, que jugó con Diego Maradona los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

FOTO DE ARCHIVO: "El Pájaro" Caniggia con Gabriel Batistuta y Diego Maradona

18:39: La CONMEBOL confirmó la postergación del partido de este miércoles por la noche entre Boca Juniors y el Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores. Los 90 minutos de ida se jugarán el 2 de diciembre y el encuentro de la vuelta será el 9 de diciembre.

18:38: “Se nos va otro gigante, militante excelso de las revoluciones del amor”, reaccionó el régimen de Nicaragua a la muerte de Maradona. En una carta suscrita por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, destacó que el astro argentino se fue “al horizonte eterno”, a cuatro años de la partida “del gigante Fidel” Castro. Y resaltó que Maradona fue “compañero de todos y hermano infinito de los pueblos libres del mundo”.

18:33: La UEFA anunció que todos los partidos de la Liga de Campeones previstos para este miércoles como los de la Liga Europa, que se jugarán el jueves, estarán precedidos por un minuto de silencio en señal de duelo por Diego Armando Maradona.

18:30: José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, lamentó la muerte de Maradona y compartió varias fotos de los dos juntos con la inscripción “Don Diego... joder amigo te echo de menos”.

18:25: La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se unió al dolor manifestado en el mundo del deporte y declaró que “el fútbol está de luto”. En un mensaje en redes sociales, señaló que Maradona “encantó al mundo con su garra, irreverencia y su complicidad con el balón y el césped. Un crack que contribuyó para diseminar la pasión de los suramericanos por el fútbol”.

18:18: El alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, anunció que el estadio San Paolo pasará a llamarse Diego Armando Maradona.

18:17: El mensaje de despedida del club italiano Nápoli: “Ho visto Maradona”.

18:16: Conmoción en Nápoles, Italia, por la muerte de Maradona. Show de pirotecnia y cánticos a los pies de su mural para decirle adiós.

Una escena de la despedida a Maradona en Nápoles, Italia

18:15: Nicolás Maduro publicó en su cuenta de Twitter varias fotos con Maradona a su lado: “Mucha tristeza, nos ha dejado la leyenda del fútbol, un hermano y amigo incondicional de Venezuela. Querido e irreverente “Pelusa”, siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos. No tengo palabras en este momento para expresar lo que siento”.

18:09: El mensaje de Lionel Messi por la muerte de Maradona: “Nos deja pero no se va porque el Diego es eterno”.

18:03: El artista puertorriqueño Ricky Martin publicó un mensaje en las redes sociales con una foto donde se les ve a ambos posando. “Vuela alto amigo. Se nos va un astro. Te extrañaremos”, señaló en Twitter.

18:00: Por la muerte de Maradona, el club Boca Juniors pidió postergar el partido de esta noche con Inter por la Copa Libertadores.

Foto de archivo de la leyenda del fútbol Diego Maradona durante su partido despedida en el estadio de Boca Juniors en Buenos Aires. REUTERS. Nov 10, 2001.

17:56: El ex futbolista colombiano René Higuita: “Los locos y diferentes a veces somos incomprendidos... ¡pero guardamos grandes virtudes en el corazón! Buen viaje al más grande de la historia”

17:51: El futbolista argentino Ángel Di María: “Hasta siempre Diego. Eternamente gracias por todo. Vas a estar siempre en nuestros corazones. Jamás te vamos a olvidar.”

17:50: El mensaje de la selección de fútbol de Inglaterra: " Inolvidable. Adiós, Diego. Una leyenda de nuestro juego”.

17:46: El comunicado del club español Atlético de Madrid: “Hoy nos ha dejado una leyenda del fútbol mundial. Nuestro pésame a los familiares y amigos de Diego Armando Maradona. Descanse en paz.”

17:46: El entrenador argentino César Luis Menotti, que dirigió a Diego Maradona en la selección argentina y en el Barcelona, dijo que está “hecho mierda por la muerte” del astro del fútbol y que siente “mucho dolor”.

FOTO DE ARCHIVO: Maradona siendo dirigido por "El Flaco" Menotti

17:42: El futbolista portugués Cristiano Ronaldo: “Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno”.

17:33: Los Dorados de Sinaloa, equipo al que Maradona llevó como entrenador a dos finales en el extinto Ascenso Mx en el Apertura 2018 y Clausura 2019, despidió al argentino por redes sociales. “Cuando llegaste a Sinaloa ya eras una leyenda. Gracias por regalarnos tu mejor versión, por todo el amor que nos diste y por enseñarnos a disfrutar el fútbol como sólo tú pudiste hacerlo, esperamos haberte regresado un poco de lo mucho que nos diste. Te amaremos siempre, Jefe”.

17:31: El mensaje de la CONMEBOL: “Nos dejó el mejor jugador de fútbol de la historia, pero el recuerdo de su maravilloso talento, de sus goles y sus hazañas vivirán por siempre en nuestra memoria. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Armando Maradona.”

17:27: El comentario del presidente italiano Giuseppe Conte: “El mundo entero llora la muerte de Maradona, quien con su inigualable talento escribió páginas inolvidables de la historia del fútbol. Adiós eterno campeón”.

17:20: El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ afirmó que algún día espera poder jugar fútbol en el cielo junto a su “amigo” Diego Armando Maradona. ”Qué noticia triste. Perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda”, afirmó el tres veces campeón mundial en un mensaje que publicó en las redes sociales para lamentar la muerte del astro argentino.

FOTO DE ARCHIVO: Pelé y Maradona en una emisión del programa televisivo "La noche del 10" en 2005

17:19: El ex futbolista vasco Andoni Goikoetxea consideró que Maradona “fue un genio que nació para jugar al fútbol” y “el mejor jugador mundial que hubo en la década de los 80” del siglo XX. “Siento una tristeza tremenda por su muerte. Lo siento mucho por su familia”, dijo el ex jugador del Athletic Club que le provocó la grave lesión del año 1983, en uno de los duros partidos entre el Athletic y el FC Barcelona. “Ha sido el rival más difícil al que me he enfrentado. Ganaba él solo los partidos, como demostró con el Nápoles y Argentina. Era rápido, potente y tenia una técnica superdepurada”, recordó.

17:14: El ex mandatario brasileño Lula Da Silva: “Diego Armando Maradona fue un gigante del fútbol, de Argentina y de todo el mundo, un talento y una personalidad única. Su genio y pasión por el campo, su intensidad en la vida y su compromiso con la soberanía latinoamericana marcaron nuestro tiempo”.

17:11: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España: “Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones”

17:10: El mensaje del Barcelona FC en redes sociales: “Gracias por todo, Diego”

17:09: El ex mandatario boliviano Evo Morales también se expresó por Twitter: “Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano del alma, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo”.

FOTO DE ARCHIVO: Maradona junto a Evo Morales

17:00: “Argentina y el mundo entero han perdido un genio del fútbol. Maradona era la mano y con frecuencia también el pie de Dios”, dijo el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, a través de su cuenta de Twitter.

16:59: La futbolista brasileña Marta Vieira da Silva, seis veces escogida como la mejor del mundo, afirmó que el fútbol perdió a uno de los dioses del balón y a una leyenda histórica. “Arrasada, triste, sin palabras... “, aseguró la delantera del Orlando Pride estadounidense en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram.

16:58: Sentido mensaje del futbolista francés Kylian Mbappé, que además cambió su foto de perfil en Twitter: “Descansa en paz, leyenda. Permanecerás en la historia del fútbol para siempre. Gracias por todo el placer que le diste al mundo entero”.

16:55: El mensaje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): “Hasta siempre, serás eterno en cada corazón del planeta fútbol”.

16:52: El presidente argentino decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Maradona.

16:51: El mandatario argentino Alberto Fernández también publicó un mensaje en Twitter: “Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida”.

El tuit del presidente de la Argentina

16:43: La vicepresidenta argentina y ex mandataria de la nación Cristina Fernández de Kirchner lamentó la muerte con un mensaje en Twitter: “Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos”.

16:10: Se confirma la noticia de que Diego Maradona, la leyenda argentina del fútbol, falleció de un paro cardiaco en la vivienda donde residía en la provincia argentina de Buenos Aires. Tenía 60 años.

Seguir leyendo:

MURIÓ DIEGO ARMANDO MARADONA

La vida de Diego Maradona en imágenes: las mejores fotos de la leyenda mundial del fútbol

Con picardía, talento, habilidad y una técnica única: los 10 mejores goles de Diego Maradona

“Maradonapoli”: la crónica de un partido épico y perfecto que puso Italia a sus pies para siempre