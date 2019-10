Por fin Palmer se encontró con He. Pero cuando le mostró los documentos que llevaba, según los cuales He estaba a cargo de Zaron y otras tres empresas registradas en Hong Kong, sucedió algo extraño. He comenzó a revolver los papeles, a mirar su firma en cada página, escandalizado. Llamó a su contador para preguntar si él sabía algo; la secretaria ironizó: “¿Usted no sabe cuáles son sus empresas?”. Con el mismo dramatismo, se levantó, fue a una oficina vecina y regresó con una carpeta con la documentación de la que llamó su verdadera compañía.