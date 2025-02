La disputa sobre el desarme del grupo terrorista Hamas dificulta los esfuerzos por extender el alto el fuego en Gaza

Durante seis semanas, el acuerdo de alto el fuego, logrado con gran esfuerzo, entre Israel y Hamas sobrevivió a intercambios de rehenes llenos de tensión, disputas sobre supuestas violaciones del acuerdo y el impacto del inesperado plan del presidente Donald Trump de expulsar a los palestinos de Gaza y tomar el control de la Franja.

Sin embargo, la frágil tregua podría estar entrando en una fase aún más precaria.

Con el tiempo agotándose en la primera fase del acuerdo, que dura 42 días y está prevista para expirar el sábado, Israel y Hamas, junto con la administración Trump y los mediadores de gobiernos árabes, parecen estar lejos de alcanzar un acuerdo para proceder a la segunda fase decisiva del alto el fuego.

Esta fase implicaría la liberación de todos los rehenes israelíes vivos aún retenidos por Hamas, la retirada de Israel de Gaza y el fin permanente de la guerra.

En el centro del estancamiento está la pregunta: ¿Podría Hamas ser persuadido o presionado para deponer las armas y abandonar Gaza, como ha exigido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como condición previa para poner fin a la guerra? ¿O estará dispuesto Netanyahu a ceder y pagar el precio político?

Según los analistas, tanto Netanyahu como los líderes de Hamas enfrentan presiones políticas contrapuestas que hacen que un acuerdo para la segunda fase sea mucho más difícil que el de la primera, y que la reanudación de la guerra sea solo cuestión de tiempo.

Según los analistas, tanto Netanyahu como los líderes de Hamas enfrentan presiones políticas contrapuestas que hacen que un acuerdo para la segunda fase sea mucho más difícil que el de la primera, y que la reanudación de la guerra sea solo cuestión de tiempo

Para Netanyahu, quien ha declarado durante mucho tiempo que su objetivo en la guerra es la “aniquilación” de Hamas, una decisión de poner fin al conflicto antes de que el grupo acepte desarmarse enfurecería a su socio de coalición de extrema derecha, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Este ha prometido derrocar al gobierno de Netanyahu si el primer ministro no elimina al grupo como fuerza política y militar.

En las próximas semanas, Netanyahu necesitará más que nunca el apoyo de Smotrich para aprobar un presupuesto antes de la fecha límite del 31 de marzo y evitar que se convoquen elecciones.

Para Hamas, entregar las armas iría en contra de su razón de ser declarada: la lucha armada contra Israel hasta su retirada de todos los territorios palestinos ocupados.

Funcionarios de Hamas han dicho recientemente que están abiertos a compartir el poder con otras facciones palestinas en Gaza, pero insisten en mantener sus capacidades de combate, desempeñando un papel similar al del grupo militante Hezbollah en el Líbano.

Después de que The New York Times publicara el lunes una entrevista en la que el alto dirigente de Hamas, Mousa Abu Marzouk, expresó su disposición a discutir el desarme, varios otros líderes de la agrupación emitieron rápidamente declaraciones desautorizando sus comentarios.

Para Hamas, entregar las armas iría en contra de su razón de ser declarada: la lucha armada contra Israel hasta su retirada de todos los territorios palestinos ocupados (REUTERS)

“El arma de la resistencia no está abierta a debate ni negociación; es sagrada y no puede ser abandonada”, declaró Suhail al-Hindi, miembro del buró político de Hamas, al diario The Washington Post.

El alto el fuego ha mostrado signos de tensión. La última disputa surgió la semana pasada después de que Netanyahu acusara a Hamas de usar las ceremonias de liberación de rehenes con fines propagandísticos e Israel se negara a liberar a 620 prisioneros palestinos según lo programado.

Según las declaraciones de un funcionario de Hamas y de un funcionario israelí anónimo que habló con la radio del Ejército de Israel, este martes se alcanzó un acuerdo por el cual Israel liberará a los prisioneros tras la entrega, no programada, de los cuerpos de cuatro rehenes israelíes por parte de Hamas.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, ha declarado en repetidas ocasiones que ambas partes deben entrar en la segunda fase del alto el fuego. Pero el domingo, antes de una crucial visita a Oriente Medio, Witkoff dijo en CNN y CBS que la Casa Blanca buscaría una extensión de la primera fase.

Algunos analistas dicen que las conversaciones sobre la extensión de la tregua actual, que Hamas y los funcionarios israelíes también han expresado su disposición a considerar, reflejan cómo las esperanzas de un acuerdo de segunda fase y un rápido fin de la guerra pueden estar disminuyendo.

Steve Witkoff, enviado especial de Trump a Medio Oriente (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar la prórroga?”, dijo David Makovsky, miembro del Washington Institute for Near East Policy y ex asesor del Departamento de Estado para las negociaciones entre israelíes y palestinos.

“Para Netanyahu, es una combinación de convicción estratégica y cálculo político. Creo que realmente cree que la fuerza es la única manera de lidiar con Hamas, y esto se ve reforzado por el cálculo político del Ministro de Finanzas Smotrich, quien dice que derribará al gobierno”.

Si Netanyahu tiene que elegir entre una segunda fase o más guerra, añadió Makovsky, “creo que lucharán”.

Durante semanas, la influencia que ejercen los miembros de extrema derecha dentro de la coalición gobernante de Netanyahu ha quedado a la vista de todos.

Días después de que el acuerdo de alto el fuego fuera aprobado en una votación del gobierno israelí en enero, Smotrich, que lidera el partido Sionismo Religioso, que considera la colonización de Cisjordania y Gaza ocupadas como un deber religioso, dijo en X que había presionado a Netanyahu para que añadiera operaciones militares ampliadas en Cisjordania a los objetivos bélicos actuales de Israel.

El 21 de enero, el ejército israelí lanzó su mayor operación en Cisjordania en años. Las Fuerzas de Defensa de Israel desplegaron varios batallones de infantería para combatir a los militantes, realizaron ataques aéreos, arrasaron casas y destruyeron infraestructuras en los densamente poblados campos de refugiados cerca de las ciudades de Yenín, Tulkarem y Tubas.

El 21 de enero, el ejército israelí lanzó su mayor operación en Cisjordania en años (Xinhua News)

Según grupos humanitarios, hasta 40.000 civiles palestinos han sido desplazados en el proceso.

En el sistema de seguridad israelí, la idea de volver a entrar en Gaza ha encontrado resistencia por parte de algunos funcionarios, que han argumentado que Israel no puede lograr más objetivos militares después de bombardear Gaza durante 15 meses.

Aún así, las FDI han elaborado planes para reanudar los combates con mayor intensidad y con especial atención a impedir que Hamas se apropie de la ayuda humanitaria, según funcionarios israelíes actuales y anteriores.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha pedido a los militares que exploren planes para controlar y distribuir la ayuda humanitaria que fluye hacia el territorio, una idea a la que se resistió su predecesor, Yoav Gallant, por razones operativas y legales, dijeron estos funcionarios.

Al mismo tiempo, tanto Netanyahu como Hamas enfrentan presión para poner fin a una guerra que comenzó cuando Hamas atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas, y que ha dejado más de 48.000 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud palestino, como resultado del contraataque de Israel.

En las últimas semanas, a medida que los rehenes retenidos por Hamas han ido saliendo de Gaza, muchos israelíes han pedido a Netanyahu que pase a la siguiente fase y libere a todos los que fueron tomados cautivos.

Siete de cada diez israelíes apoyan que Israel pase a la segunda fase del acuerdo, asegurando a todos los rehenes restantes y poniendo fin a la guerra, según una encuesta realizada por el Instituto de Democracia de Israel entre el 28 de enero y el 2 de febrero.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha pedido a los militares que exploren planes para controlar y distribuir la ayuda humanitaria que fluye hacia el territorio (Europa Press)

En Gaza, Hamas también se ha enfrentado a una creciente frustración entre los palestinos porque el alto el fuego no ha traído la prometida mejora en las condiciones de vida ni ha impulsado la reconstrucción.

Como las excavadoras, el combustible y las tiendas de campaña siguen escaseando, los residentes que regresan a la golpeada parte norte del enclave han tenido dificultades para encontrar un lugar donde montar tiendas de campaña improvisadas entre los escombros.

Muchos todavía no pueden sacar a sus familiares muertos de debajo de las casas derrumbadas. Hamas, que ya se enfrenta al descontento público, ha acusado a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego al limitar la entrada de maquinaria pesada y refugios.

Ibrahim Madhoun, un analista de Gaza cercano a Hamas, dijo que Hamas se resiste a reanudar la guerra.

“La situación humanitaria en Gaza hoy es extremadamente grave, con personas que sufren condiciones que superan la tolerancia humana. Como resultado, cada decisión se toma con extrema cautela para preservar lo que queda de vida y dignidad”, dijo.

“En última instancia, las prioridades de Hamas siguen centradas en proteger al pueblo palestino y aliviar su sufrimiento, sin comprometer los principios básicos ni permitir que la ocupación explote la crisis humanitaria para obtener beneficios políticos”.

Daniel Shapiro, un alto funcionario del Departamento de Estado y del Pentágono durante la administración Biden y ex embajador de Estados Unidos en Israel, dijo que un efecto positivo del sorprendente llamado de Trump a que Estados Unidos tome el control de Gaza -una propuesta que Shapiro calificó de “poco seria”- fue que impulsó un esfuerzo de los estados árabes para idear una propuesta alternativa para reconstruir el territorio e instalar un nuevo liderazgo.

Pero la propuesta árabe emergente no parece resolver las espinosas cuestiones de si Hamas se desarmará o cuál será el alcance de su influencia política en Gaza.

“No creo que Hamas sienta todavía que tiene que renunciar a las armas y los túneles, cosa que, por supuesto, tendrá que hacer”, dijo Shapiro.

“Hasta ahora, no parece que la propuesta árabe profundice en la desmilitarización o en garantizar un gobierno tecnocrático palestino que beneficie a la parte israelí impidiendo que Hamas sea el poder tras bambalinas, como lo fue Hezbollah durante muchos años en el Líbano, y que siga representando una amenaza para Israel”.

© 2025, The Washington Post.