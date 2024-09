Masamitsu Yoshioka, último miembro de la fuerza japonesa que atacó Pearl Harbor, murió a los 106 años

Masamitsu Yoshioka murió a los 106 años (Créditos: IMDB)

Cuando Pearl Harbor apareció a la vista, ya se alzaba humo negro de los buques estadounidenses alcanzados por la primera oleada del ataque sorpresa japonés. La tripulación de un bombardero torpedero Nakajima B5N2 se preparaba para su ataque.

El navegante y bombardero a bordo, Masamitsu Yoshioka, de 23 años, había practicado su parte de la maniobra durante meses sin saber cuál era la misión. Se quedó atónito cuando le dijeron que su grupo de portaaviones formaba parte de un ataque masivo en territorio estadounidense que incluía más de 300 aviones de guerra japoneses. “Se me salió la sangre de la cabeza”, recordó Yoshioka. “Sabía que esto significaba una guerra gigantesca”.

El piloto del Nakajima estabilizó las alas a unos 35 pies sobre el agua. Yoshioka soltó el torpedo de casi 1.800 libras en dirección al acorazado USS Utah, que estaba siendo utilizado como buque de entrenamiento. Cuando Yoshioka y la tripulación de Nakajima regresaron al portaaviones Soryu, un total de 58 hombres a bordo del Utah habían muerto, entre los más de 2.400 militares y civiles estadounidenses muertos y casi 1.800 heridos en el bombardeo del 7 de diciembre de 1941 sobre Hawái que sumió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

“Ahora pienso en los hombres que estaban a bordo de esos barcos que torpedeamos. Pienso en las personas que murieron por mi culpa. Eran hombres jóvenes, igual que nosotros”, dijo Yoshioka en una entrevista de 2023 en Japan Forward, que lo describió como el último veterano japonés sobreviviente conocido del ataque a Pearl Harbor.

“Lo siento mucho”, añadió Yoshioka, que murió el mes pasado a los 106 años. “Espero que no haya más guerras”. La muerte se anunció por primera vez el 28 de agosto en publicaciones en las redes sociales y fue confirmada por los medios japoneses, pero no se han hecho públicos otros detalles.

En 2023, Yoshioka recordó su participación en el ataque de 1941, expresando su dolor por las vidas perdidas durante la ofensiva japonesa contra Estados Unidos. (Photo by US Navy/Interim Archives/Getty Images)

A medida que las filas del personal de la Segunda Guerra Mundial se desvanecían, Yoshioka ganó atención en Japón en los últimos años por ser ampliamente reconocido como el único testigo restante del ataque a Pearl Harbor del lado de las fuerzas imperiales japonesas. Su recuerdo de los eventos permaneció vívido, recordando incluso el mordisco del fuerte viento del este antes del amanecer en la cubierta del Soryu. La isla de Oahu estaba a más de 200 millas de distancia.

Los escuadrones de ataque estaban sujetos a estrictas reglas de silencio de radio, dijo Yoshioka. Como navegante a bordo del bombardero torpedero Nakajima (un modelo bautizado como “Kate” por los pilotos estadounidenses), dependía de los instrumentos y del tiempo de vuelo para fijar el rumbo. En un momento dado, encendió un dispositivo que captó una emisora de radio de Hawái. Escuchó durante unos segundos. “Estábamos en el camino correcto”, recordó.

Vieron Pearl Harbor poco antes de las 8 de la mañana. La base naval estaba “envuelta en humo negro”, dijo en la entrevista de Japan Forward con Jason Morgan, profesor asociado de la Universidad Reitaku en Kashiwa, Japón. “Solo había dos barcos que pude ver claramente”.

Recordó haber visto columnas de agua de mar que se elevaban hacia arriba cuando el torpedo impactó directamente al Utah. Entonces se dio cuenta del error de cálculo que se había cometido. Los comandantes japoneses dieron órdenes de ignorar al Utah, ya que ya no estaba listo para el combate y se estaba utilizando para el entrenamiento de artillería antiaérea. “Cuando volamos sobre la cubierta, pude ver, en un instante, torretas de cañones sin cañones”, recordó Yoshioka. “Un buque de entrenamiento. Era el Utah. ¡Un error!”.

La historia de Yoshioka es un testimonio de los horrores de la guerra y la importancia de la memoria histórica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. (EFE/EPA/CJ GUNTHER)

Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt pronunció un discurso ante senadores y representantes en el Capitolio. “Ayer”, dijo, “7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia”. El Congreso aprobó rápidamente una declaración de guerra contra Japón. Días después se declaró formalmente el estado de guerra con Alemania y sus aliados.

Japón perdió 29 aviones y cinco minisubmarinos en Pearl Harbor, lo que se cobró un total de más de 120 vidas. Yoshioka dijo que no esperaba regresar, y un sentimiento de culpa lo mantuvo en silencio sobre la guerra a medida que pasaban las décadas. “Me avergüenzo de ser el único que sobrevivió y vivió una vida tan larga”, dijo.

Entrenamiento secreto

Masamitsu Yoshioka nació en la prefectura de Ishikawa, en el oeste de Japón, el 5 de enero de 1918. Se unió a la Armada Imperial Japonesa en 1936, asignado a una tripulación de tierra cuyo trabajo incluía mantener en vuelo una vieja flota de biplanos. Comenzó su formación como navegante en 1938 y al año siguiente fue destinado al Soryu, un portaaviones de 746 pies que entonces participaba en la guerra de Japón en China contra las fuerzas del líder nacionalista Chiang Kai-shek.

Su muerte fue confirmada el 28 de agosto, marcando el fin de una era y recordando la necesidad de aprender de los errores del pasado. (REUTERS/Hugh Gentry/File Photo )

En agosto de 1941, Yoshioka pasó repentinamente a entrenarse en el uso de torpedos. En bases en tierra firme, los pilotos practicaban cómo mantener una línea de vuelo plana justo por encima de la superficie; a Yoshioka y a otros se les enseñaba el momento y el ángulo precisos para lanzar torpedos. “A pesar de todo nuestro entrenamiento, solo tuvimos una prueba con un torpedo real”, dijo Yoshioka.

El 26 de noviembre de 1941, el Soryu abandonó las islas Kuriles, un archipiélago que ahora estaba bajo control ruso. La tripulación aún no tenía idea de su destino. Les habían dicho que llevaran pantalones cortos, lo que dio lugar a rumores de que el objetivo estaba en algún lugar al sur, recordó Yoshioka.

El Soryu se unió a una armada de otros cinco portaaviones, así como acorazados y otros buques. El 2 de diciembre, se supo que las conversaciones entre los enviados estadounidenses y japoneses habían fracasado debido a cuestiones como la congelación de los activos japoneses en Estados Unidos, lo que en la práctica cortaba el acceso a los envíos de petróleo estadounidenses que Japón necesitaba desesperadamente.

A medida que la guerra se extendía por el Pacífico, voló en misiones de apoyo durante la batalla de la Isla Wake justo después de Pearl Harbor y participó en el ataque de Japón a los barcos aliados frente a Ceilán (ahora Sri Lanka) bajo control británico en la primavera de 1942.

El Soryu se hundió en la batalla de Midway en junio de 1942. Yoshioka se encontraba en su casa de permiso en ese momento. En la isla de Peleliu, contrajo malaria y fue evacuado para recibir tratamiento antes de que las fuerzas estadounidenses la bombardearan y asaltaran en 1944, en una lucha encarnizada que dejó numerosas bajas en ambos bandos.

En agosto de 1945, se encontraba en una base aérea cuando el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón después de que las bombas atómicas asolaran Hiroshima y Nagasaki. Después de la guerra, Yoshioka trabajó en una empresa de transporte y formó parte de la marina japonesa de posguerra, conocida como Fuerza de Autodefensa Marítima, según contó al periódico japonés Asahi Shimbun en 2021.

No hubo información disponible de inmediato sobre los sobrevivientes. Durante una entrevista en 2023, le preguntaron a Yoshioka si había visitado Hawái después de la guerra. No, respondió. “Si pudiera ir, me gustaría”, añadió. “Me gustaría visitar las tumbas de los hombres que murieron. Me gustaría presentarles mi más profundo respeto”.