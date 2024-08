¿Realmente se necesita desodorante en la zona íntima?

Los desodorantes para todo el cuerpo se multiplicaron en farmacias y anuncios de Instagram el año pasado, generando escepticismo en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando los desodorantes para todo el cuerpo comenzaron a multiplicarse en las estanterías de las farmacias y en los anuncios de Instagram el año pasado, la respuesta en línea fue un coro de miradas de escepticismo.

“¿Qué son estos comerciales de ‘desodorantes para todo el cuerpo’? ¿La gente no se baña?”, tuiteó un podcaster en Filadelfia .

“Necesito saber qué están haciendo para apestar tanto”, preguntó otro usuario de X .

En junio, un hilo de Reddit titulado “¿Qué pasa con los desodorantes para todo el cuerpo volviéndose tan popular?” acumuló casi 600 comentarios. El más popular: “las compañías de jabón encuentran una manera de vender más jabón”.

Las fragancias para todo el cuerpo no son un concepto nuevo. Axe Body Spray , por ejemplo, es un desodorante en aerosol que se convirtió en un chiste recurrente, así como en un estilo de vida para cierto subconjunto de adolescentes (como muchos maestros de escuela secundaria pueden atestiguar). Y los sprays desodorantes para las zonas “inconfesables” han existido durante décadas también: FDS - para “feminine deodorizing spray” (spray desodorante femenino) - existe desde la década de 1960 y se comercializa como “seguro de usar durante tu período y puedes ayudarte a controlar los olores naturales causados por tu período.”

Sin embargo, en los últimos años, los productos desodorantes para todo el cuerpo han proliferado . Muchos están dirigidos directamente a mujeres o vagamente así; viendo la televisión o escuchando la radio o desplazándote por Instagram o TikTok , es fácil encontrar anuncios de ellos de Native , Lume o Mando (el raro ejemplo específicamente para hombres), o incluso una marca de legado como Secret o Dove .

Estos anuncios han resultado ser demasiado directos o demasiado insinuantes para muchos . Secret ahoga con coquetería las palabras para áreas íntimas con los silbidos de un aerosol. Y Lume, que se introdujo en 2017, describe cómo las bacterias en las partes privadas “exhalan” malos olores y promete desodorizar no solo “las axilas”, sino también " debajo del pecho , la entrepierna y los gases delanteros “. En un subreddit llamado “Commercials I Hate” , un usuario escribió: “Pensé que era solo un sueño raro que tuve, pero resulta que era un comercial real que vi”.

Por supuesto, para cada reacción negativa instintiva, hay una igual y opuesta de “ME ENCANTA ESTO… especialmente cuando el verano es como 48.9 grados Celsius afuera”. Pero también se está formando una reacción más sustancial, probablemente arraigada en nuestra memoria colectiva de productos dirigidos a la “frescura” femenina que, en el mejor de los casos, se aprovechaban de ansiedades inventadas y, en el peor, eran infectadas dañinas.

Hay circunstancias en las que podrías buscar instintivamente un desodorante para todo el cuerpo. En X , los usuarios han señalado con razón que ciertos medicamentos y condiciones aumentan el sudor y los olores corporales, y que algunas líneas de trabajo son particularmente sudorosas, como los trabajos al aire libre y los trabajos en ambientes cálidos, como las cocinas.

La dermatóloga Chris Adigun advierte que no todo el cuerpo huele mal y los desodorantes para todo el cuerpo podrían causar reacciones alérgicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cenetta Baker, de 34 años, es estudiante de danza aplicada a tiempo completo en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, además de ser bailarina de burlesque. Los ensayos diurnos encuentran a Baker ya sus compañeros de clase “tirados en el suelo, literalmente rodando unos sobre otros” , dice con una risa, “y nadie quiere ser la persona que huele mal en esa situación”. Su trabajo de burlesque también implica rutinas de calentamiento exhaustivas, que hacen sudar mucho, disfraces hechos de telas que " no siempre tienen el mejor flujo de aire “y” partes del cuerpo muy cerca de las caras de otras personas a veces“.

Tampoco siempre puede ducharse entre sus compromisos diurnos y nocturnos, por lo que ha encontrado en el desodorante para todo el cuerpo de Dove una herramienta útil.

“Creo que ayuda. Incluso si solo es con mi exceso de pensamiento”, dice. En línea, lo sabe, la gente es escéptica. Aun así, desde que comenzó a usar el producto, “nunca he tenido que decirme a mí misma: ‘Oh Dios mío, chica. Apestas’”, dice con una risa. Para ella, la tranquilidad por sí sola vale la pena.

Chris Adigun , una dermatóloga con sede en Chapel Hill, Carolina del Norte , ha usado un desodorante para todo el cuerpo ella misma. “Me sorprende lo bien que funcionan” en las partes del cuerpo notoriamente malolientes como las axilas, dice.

Dicho esto, Adigun tiene algunas preocupaciones . Por ejemplo: muchas de las áreas donde nuestro cuerpo suda no necesariamente huelen mal. Las bacterias que producen el mal olor corporal se alimentan de las secreciones de nuestras glándulas apocrinas , que están ubicadas en solo unos pocos lugares, incluidos los genitales y las axilas. " Todo tu cuerpo no huele mal “, dice Adigun. “Entonces, ¿por qué tienen que comercializarse para ser usados en todo el cuerpo?”

También existe el ligero riesgo de reacciones alérgicas , agrega. “No significa que el producto sea un problema: es solo que, cuanto más cosas te pongas en el cuerpo, más cosas pueden pasar”.

Adigun también se preocupa por el uso indebido de los productos. Muchas marcas de desodorantes para todo el cuerpo promocionan la seguridad de sus productos para las “áreas íntimas” o las “partes privadas”. Algunos especifican en su copia publicitaria que es solo para uso externo, pero “‘áreas íntimas’ no es lo suficientemente específico”, dice Adigun. " Algunas personas consideran sus muslos superiores como áreas íntimas “, mientras que otras personas solo llamarían área íntima a su canal vaginal. ¿Quién está trazando los límites? "

Heather Rogers , una dermatóloga de Seattle , comparte la preocupación de Adigun de que los productos pueden causar irritación si se aplican en las partes íntimas más internas. Para el cuerpo femenino, explica Rogers, el producto solo debería usarse “en los labios mayores y el monte de Venus, pero no dentro”.

Rogers dice que algunos desodorantes simplemente enmascaran el olor que las bacterias y el sudor tienden a producir juntos, y es mejor usar productos que ataquen esos problemas aguas arriba, como los lavados antibacterianos en la ducha y los antitranspirantes con aluminio . (Estos últimos han sido controvertidos en el pasado, aunque muchos expertos y los Instituto Nacional de Salud ahora dicen que son seguros para la mayoría de las personas.)

También recomienda aplicar el antitranspirante, quizás de forma contraintuitiva, por la noche, ya que “toma un poco de tiempo para funcionar”, necesitando tiempo para “crear estos tapones temporales” en tus glándulas sudoríparas.

En otras palabras, una onza de prevención puede valer 3,5 onzas (y $15) de cura .

Más allá de si es efectivo, sin embargo, muchos siguen preocupados de que la mera existencia de desodorantes para todo el cuerpo sea vagamente nefasta. Después de todo, como dijo ese astuto usuario de Reddit, ¿no sería típico de una empresa que vende desodorante querer venderte más desodorante?

“Nunca he tenido problemas con que todo mi cuerpo huela mal “, y muy rara vez en mi vida diaria he notado que otra persona tenga este problema. ¿Por qué hay este repentino impulso por el desodorante para todo el cuerpo?” Se le preguntó a una mujer en X.

“Están diciéndole a la gente que apesta para beneficiarse de su inseguridad “, escribió otra.

Ciertamente, Rogers dice, ese tipo de cosas sí sucede. “Nos han dicho que necesitamos usar crema para los ojos, crema facial “, crema para el cuello, crema para las manos, cuando en realidad, lo mismo funciona igual de bien en todos esos lugares”, dice Rogers. Por eso es cautelosa con las empresas que " dicen, ‘vamos a dividir y compartimentar para que la gente compren más productos’. "

Rogers también comparte la preocupación de que el desodorante para todo el cuerpo podría estar aprovechándose de una inseguridad inventada. Sudar es normal, y siempre ha sido normal. " Después del covid”, reflexiona Rogers, “la gente salió y comenzó a ser social nuevamente, y tal vez olvidamos a qué huelen las demás personas”.

En un comunicado enviado por correo electrónico a The Post , un representante de Secret y Native , que son propiedad de Procter & Gamble , escribió que los productos desodorantes para todo el cuerpo de las marcas “están especialmente formulados para su uso en áreas sensibles como debajo del pecho, la línea del bikini y la inglés, e incluyen ingredientes que cuidan la piel como la niacinamida, la glicerina y la manteca de karité para ayudar a abordar los desafíos que la gente tiene para manejar el olor en estas áreas”.

Usuarios en Twitter y Reddit cuestionaron la necesidad de desodorantes para todo el cuerpo, con miles de comentarios negativos. (Imagen ilustrativa Infobae)

" Las mujeres nos han dicho que están buscando protección contra el olor y la irritación más allá de sus axilas y que incluso han recurrido a usar desodorante para las axilas en todo el cuerpo, lo cual no fue creado para ese propósito. Nuestros desodorantes para todo el cuerpo fueron creados para abordar este deseo y necesidad del consumidor”, escribió un representante de Dove en un comunicado enviado por correo electrónico, señalando que en su propia investigación, solo una pequeña proporción de consumidores usa actualmente un desodorante para todo. el cuerpo mientras que una gran mayoría quisiera probar uno.

Los representantes de Mando y Lume no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Sharra Vostral , decana asistente de investigación en la Escuela de Comunicación de Northwestern , es autora de “Under Wraps: A History of Menstrual Hygiene Technology”. Fuerzas poderosas, dice, nos enseñan desde una edad temprana “a sentir vergüenza por, realmente, cosas muy normales - cosas que en realidad son necesarias para nuestra supervivencia . Como es realmente importante poder sudar y transpirar, para que no te sobrecalientes”, dice Vostral. “Defecaciones. Expulsa gases. No quieres retener eso. Todo es muy importante”.

Como señala Vostral, sin embargo, la historia está plagada de ejemplos de productos que afirman ayudar a las mujeres a sentirse menos avergonzadas por sus olores naturales. “Muchos de estos productos responden a nuestro deseo de ser atractivos. Aprovechan estos miedos de, ‘si no huuelo bien, a la gente no le agradaré’. Esas son cosas razonables, así que tenemos que ser algo comprensivos”, dice Vostral. “Pero la forma en que se da la vuelta y se monetiza y luego se vende como si tú fueras el problema se vuelve problemático.”

“Las mujeres han recibido una información tan horrible - que su vagina está sucia y necesita ser limpiada con cosas como duchas “, que perturbarían totalmente su flora bacteriana natural y causarían el crecimiento excesivo de ciertos organismos y alterarían este entorno muy delicado”, coincide Adigun. . “Odio ese mensaje. Hace un muy buen trabajo limpiándose a sí misma.”

Además, algunos productos realmente fueron estafados; otros incluso causaron daño corporal y enfermedades. La conciencia persistente de la historia dudosa de este género podría estar coloreando la forma en que el público ha respondido al aumento de los desodorantes para todo el cuerpo.

Los aerosoles vaginales que se hicieron populares en la década de 1960, por ejemplo, fueron denunciados por los médicos en la década de 1970 como prácticamente inútiles. Los tampones perfumados, populares a lo largo del siglo XX, han caído en desgracia en parte porque, como señala Vostral, “el fluido menstrual no huele mientras está en el cuerpo; Comienza a descomponerse ya oler una vez que entra en contacto con el aire.” El lavado vaginal, un método temprano (menos que confiable) de control de la natalidad que tuvo una segunda vida como herramienta de higiene femenina hasta la década de 1990, ya no es recomendado por los médicos después de descubrirse que aumenta el riesgo de enfermedad inflamatoria. pélvica y vaginitis.

Y el polvo de talco para bebés, publicitado a lo largo del siglo XX como una forma discreta de evitar olores debajo del cinturón, se ha encontrado que provocó cáncer de ovario y mesotelioma en mujeres debido a que el talco a menudo estaba contaminado con asbesto. En 2021, Johnson & Johnson fue condenado a pagar $2.1 mil millones en daños a mujeres que desarrollaron cáncer de ovario después de usar sus productos.

Lume , en su crédito, dio el extraordinario paso en 2021 de reconocer todo esto. En un anuncio, un narrador describe productos dañinos de mediados del siglo XX que intentaron mitigar los olores “de ahí abajo” de las mujeres mediante medios internos, como duchas medicadas y aerosoles germicidas para la vagina.

En cambio, Lume fue fundada por una ginecóloga, señala el anuncio, y trata el mal olor en la única externamente, “paralizando” las bacterias que se forman en lugares sudorosos y causan olores. “Deteniendo el apestamiento hasta por 72 horas”, dice triunfalmente el narrador.

Sin embargo, han comenzado a surgir preguntas. Una demanda colectiva presentada en el Distrito Sur de Nueva York en junio alega que la marca de desodorantes Native “nunca ha probado clínicamente su desodorante para todo el cuerpo”, y que la afirmación de Native de que su desodorante para todo el cuerpo dura tres días “es falsa”. (Un representante de Native se negó a comentar sobre la demanda o las acusaciones que contiene.)

Tal vez los proveedores de higiene femenina realmente se han vuelto más sabios. Tal vez los consumidores también.

