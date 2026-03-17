EN VIVO: Israel lanzó una “ola masiva” de ataques contra objetivos en Teherán y Beirut

Una oleada de ataques con drones y cohetes tuvo como objetivo la embajada de Estados Unidos en Bagdad a primera hora del martes, según informaron fuentes de seguridad iraquíes. Describieron el ataque como el más intenso desde el inicio de la escalada, con el uso de al menos cinco drones, informó Reuters.
En paralelo, Israel lanzó una “ola masiva” de ataques contra objetivos en Teherán y Beirut. El ejército israelí indicó que inició “una amplia ola de ataques” contra infraestructura del régimen iraní en la capital, y agregó que también comenzó “una ola adicional de ataques contra infraestructura terrorista de Hezbollah en Beirut”.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pronto dará a conocer los países que accedieron a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz y criticó a aliados como la OTAN y el Reino Unido por negarse a participar, mientras que estos respondieron que “esta no es una guerra de la OTAN” y la Unión Europea sostuvo que “no tiene ningún interés” en ampliar su misión naval en la zona. Trump también afirmó que la guerra “terminaría” pronto y que, aunque no sería esta semana, “no tardaría mucho”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El hijo exiliado del último sha de Irán, Reza Pahlavi, anunció la creación de un nuevo comité para sentar las bases de una futura comisión de la verdad en el país y designó a la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi para dirigirlo, según informó AFP.
Pahlavi, residente en Estados Unidos y sin cargo oficial, señaló que el comité de justicia transicional elaborará “reglamentos para una comisión y un tribunal de investigación de la verdad” y afirmó que el equipo buscará justicia para las “víctimas de injusticia, tortura y represión por parte de la República Islámica”.
En un mensaje publicado en X, indicó que el comité estará integrado por “expertos iraníes con amplia experiencia, que abarca cuatro generaciones diferentes”, e incluirá al profesor Afshin Ellian, al activista Iraj Mesdaghi y a la doctora Leila Bahmani.
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el martes el arresto de 10 “espías extranjeros” en el marco de la continuidad de la guerra con Israel y Estados Unidos, según informó la agencia de noticias ISNA.
“Diez mercenarios traidores fueron identificados y arrestados”, declaró la organización de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en la provincia nororiental de Razavi Khorasan, sin precisar las nacionalidades de los detenidos.
La fuerza indicó que cuatro de los arrestados recababan información “sobre lugares sensibles e infraestructura económica”, mientras que otros estaban vinculados a un “grupo terrorista monárquico”.
El precio del petróleo subió más de un cinco por ciento el martes, en medio del rechazo de varios países a la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ayudar a asegurar el estratégico estrecho de Ormuz, mientras Irán arremetió contra sus vecinos productores de crudo.
Alrededor de las 06:15 GMT, el crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 5,16%, hasta los 98,32 dólares por barril, en una jornada marcada por la volatilidad en los mercados energéticos.
En paralelo, el crudo Brent también superó el cinco por ciento de alza antes de retroceder ligeramente, en un contexto de tensiones geopolíticas que mantienen la atención de los inversores sobre la región del Golfo.
La caída de escombros de un misil interceptado causó la muerte de un ciudadano pakistaní en Abu Dhabi, informó el martes la oficina de medios del gobierno.
El hecho ocurrió en la zona de Bani Yas, “tras la intercepción de un misil balístico por las defensas aéreas”, precisó la Oficina de Medios de Abu Dhabi.
Las autoridades no difundieron más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre el alcance de los daños en el área afectada.
El jefe de la Organización Marítima Internacional (OMI) advirtió que las escoltas navales en el estrecho de Ormuz no aseguran completamente el tránsito de buques y consideró que esa asistencia militar no resuelve el problema a largo plazo, en un contexto en el que la vía permanece en gran parte cerrada y tensiona los mercados energéticos.
Arsenio Domínguez señaló que las escoltas no “garantizarán al 100 por ciento” la seguridad de los barcos que intenten cruzar el estrecho, según declaraciones publicadas por el Financial Times. Además, afirmó que la asistencia militar “no era una solución a largo plazo ni sostenible” para reabrir la ruta marítima, por donde circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo.
El cierre impulsa subas en los precios de la energía y aumenta los temores inflacionarios, al tiempo que obliga a una reconfiguración rápida y costosa de las cadenas de suministro. Empresas logísticas redirigen buques, trasladan cargas por tierra y buscan evitar pérdidas de productos perecederos.
“Somos daños colaterales de un conflicto cuyas causas profundas no tienen nada que ver con el transporte marítimo”, declaró Domínguez, quien agregó que la OMI observa con preocupación la situación de barcos atrapados en el Golfo sin alimentos ni suministros suficientes para sus tripulaciones.
El Consejo del organismo se reunirá en sesión extraordinaria en Londres para tratar el impacto del conflicto sobre el transporte marítimo y la gente de mar.
Irán busca trasladar sus partidos del Mundial fuera de Estados Unidos y disputarlos en México, según indicó el lunes el jefe del fútbol iraní, Mehdi Taj, tras las declaraciones del presidente Donald Trump que pusieron en duda el viaje del equipo iraní a territorio estadounidense.
Taj afirmó que la federación mantiene conversaciones con la FIFA para reubicar los encuentros. “Cuando Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, ciertamente no viajaremos a Estados Unidos”, expresó en un mensaje difundido a través de la cuenta en X de la embajada iraní en México.
La postura iraní se conoce días después de que el ministro de Deportes del país señalara que no sería posible la participación del equipo en Estados Unidos tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Qatar informó el martes que interceptó un ataque con misiles en medio de la campaña de represalias de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel. Un periodista de AFP escuchó varias explosiones en Doha.
Qatar, al igual que varios países del Golfo, estuvo bajo ataque de drones y misiles en los últimos días. “El Ministerio de Defensa del Estado de Catar anuncia que las fuerzas armadas han interceptado un ataque con misiles dirigido contra el Estado de Catar”, publicó el Ministerio de Defensa en la red social X.
Un petrolero reportó que fue alcanzado por un “proyectil desconocido mientras estaba anclado” la noche del lunes cerca del puerto petrolero emiratí de Fujairah, informó el martes el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).
La autoridad marítima responsable de la región indicó que el buque fue impactado en el golfo de Omán, a 23 millas náuticas al este de Fujairah, y sufrió daños estructurales menores. No se registraron heridos entre la tripulación ni daños ambientales.
El petrolero atacado se convirtió en el vigésimo primer buque que reporta un incidente en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán desde el inicio del conflicto, según cifras previas del UKMTO.
Un ataque con drones y cohetes tuvo como objetivo la embajada de Estados Unidos en Bagdad durante la madrugada del martes, según informaron funcionarios de seguridad, en una nueva escalada de violencia en la capital iraquí en medio del conflicto en Medio Oriente.