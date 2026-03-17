EN VIVO: Israel lanzó una “ola masiva” de ataques contra objetivos en Teherán y Beirut

La sede diplomática norteamericana en Bagdad debió defenderse de las aeronaves no tripuladas que lanzó el régimen

Una oleada de ataques con drones y cohetes tuvo como objetivo la embajada de Estados Unidos en Bagdad a primera hora del martes, según informaron fuentes de seguridad iraquíes. Describieron el ataque como el más intenso desde el inicio de la escalada, con el uso de al menos cinco drones, informó Reuters.

En paralelo, Israel lanzó una “ola masiva” de ataques contra objetivos en Teherán y Beirut. El ejército israelí indicó que inició “una amplia ola de ataques” contra infraestructura del régimen iraní en la capital, y agregó que también comenzó “una ola adicional de ataques contra infraestructura terrorista de Hezbollah en Beirut”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pronto dará a conocer los países que accedieron a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz y criticó a aliados como la OTAN y el Reino Unido por negarse a participar, mientras que estos respondieron que “esta no es una guerra de la OTAN” y la Unión Europea sostuvo que “no tiene ningún interés” en ampliar su misión naval en la zona. Trump también afirmó que la guerra “terminaría” pronto y que, aunque no sería esta semana, “no tardaría mucho”.