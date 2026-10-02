Punch, el monito que encontró consuelo en un peluche, tendrá su propio libro en Japón

El macaco japonés Punch tendrá un libro sobre su crianza e integración en el zoológico de Ichikawa (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

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Punch, el macaco japonés que fue criado por cuidadores después de que su madre lo abandonara, tendrá su primer libro en Japón. La obra contará su historia desde el nacimiento hasta su integración en la manada del Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio.

La editorial Gakken informó que la publicación, titulada “¡Vamos, Punch! La historia del crecimiento de un mono bebé“. Tendrá 48 páginas e incluirá una selección de más de 10.000 fotografías tomadas por los cuidadores durante el crecimiento del animal.

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Entre las imágenes habrá registros de Punch aferrado a Orangumama, el peluche de orangután que utilizó como sustituto de su madre, y de sus juegos con otros macacos tras integrarse al grupo.

Los cuidadores le entregaron un peluche de orangután para otorgarle contención ante el rechazo de la manada (Editorial Gakken)

El libro reunirá imágenes y relatos de quienes lo cuidaron

Nacido en julio de 2025, Punch quedó bajo el cuidado del personal del zoológico después de que su madre lo rechazara. Sus cuidadores consideraron que un parto complicado, la inexperiencia materna y una ola de calor pudieron influir en esa conducta.

Durante los primeros meses, el pequeño macaco atravesó períodos de aislamiento: los adultos de la manada solían rechazar sus intentos de acercamiento y lo dejaban solo durante largos períodos.

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Ante esa situación, el equipo probó con toallas enrolladas y una jirafa de juguete para darle contención. Finalmente, el animal se apegó a un peluche de orangután, al que abrazaba y llevaba consigo cuando se sentía inseguro.

La difusión de imágenes en redes sociales a comienzos de 2026 impulsó la popularidad de su historia (Editorial Gakken)

A comienzos de 2026, el zoológico difundió en redes sociales imágenes de sus primeros intentos de integrarse al grupo, que impulsaron la popularidad de su historia.

La obra incluirá un cuento ilustrado inspirado en los relatos de los cuidadores, además de información sobre la especie. El contenido explicará cómo viven los macacos japoneses, de qué manera se organizan sus grupos y cuáles son sus hábitos cotidianos.

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La editorial Gakken seleccionó el material entre un archivo de más de diez mil imágenes del animal (Editorial Gakken)

“Hemos recibido muchas peticiones para que se publicara un libro sobre Punch, y estoy encantado de que haya tomado una forma tan maravillosa”, afirmó Takashi Yasunaga, director del zoológico, en un comunicado de la editorial.

El funcionario agregó: “Este libro trasciende los límites de la literatura infantil y está estructurado de tal manera que también lo pueden disfrutar los adultos. Espero que mucha gente lo lea”.

Parte de las ventas apoyará al zoológico y a la ciudad de Ichikawa

El proyecto cuenta con la colaboración del Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa y de Ichishin Holdings. Según la editorial, la iniciativa busca ofrecer materiales educativos para niños y familias, y contempla la entrega de ejemplares a bibliotecas escolares y otras instituciones de la ciudad.

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El contenido incluye información sobre los hábitos y la estructura de los grupos de macacos japoneses (Editorial Gakken)

Asimismo, una parte de los ingresos por las ventas será donada a Ichikawa y al zoológico para contribuir a la mejora del entorno de los animales. El libro costará 1.760 yenes, equivalentes a unos USD 11,25, y también estará disponible en versión digital.