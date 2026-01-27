Murió la reconocida influencer brasileña Jessica Daugirdas a los 35 años, tras tres años de lucha contra el cáncer

La influencer brasileña Jessica Daugirdas falleció a los 35 años tras tres años de lucha contra el cáncer colorrectal (@jessicadaugirdas)

La noticia del fallecimiento de Jessica Daugirdas, reconocida influencer brasileña, sacudió a sus seguidores y al mundo de las redes sociales el pasado 25 de enero. La joven, de 35 años, murió tras una batalla de tres años contra un cáncer colorrectal que documentó con valentía y transparencia en sus plataformas digitales.

Su familia fue la encargada de anunciar el deceso a través de un emotivo mensaje publicado en Instagram, generando una ola de condolencias y mensajes de apoyo por parte de quienes la acompañaron virtualmente durante su proceso.

En el comunicado, los familiares expresaron: “Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Jessica. Dios, en su infinita sabiduría, ha reunido a nuestra guerrera, quien luchó valientemente hasta el final, con fuerza, fe y coraje”. El texto, acompañado de una fotografía en la que Jessica aparece sonriente y haciendo un corazón con las manos, reflejó el espíritu positivo que caracterizó a la creadora de contenido incluso en los momentos más difíciles. El mensaje cerró con una cita bíblica y una petición de oraciones, invitando a los seguidores a unirse en el recuerdo y el consuelo.

Jessica Daugirdas documentó con sinceridad cada etapa de su tratamiento oncológico, convirtiéndose en referente para pacientes y seguidores (@jessicadaugirdas)

Desde el diagnóstico en 2023, Jessica Daugirdas decidió hacer de su experiencia un testimonio público, convirtiéndose en un referente para miles de personas que atravesaban situaciones similares. En sus cuentas de Instagram y TikTok, donde acumuló más de 100 mil seguidores, compartió cada etapa de su tratamiento, desafíos emocionales y físicos, así como reflexiones profundas sobre la vida y la enfermedad. Su apertura y honestidad permitieron visibilizar una realidad que muchas veces permanece en la intimidad, generando una comunidad de apoyo y empatía en torno a su figura.

La influencer relató que el año en el que recibió el diagnóstico fue el más difícil y desafiante de su vida. Los primeros síntomas que la alertaron incluyeron estreñimiento persistente y la presencia de sangre, señales que la llevaron a buscar atención médica y a realizarse estudios que finalmente confirmaron el cáncer colorrectal. A partir de ahí, Jessica inició un complejo proceso de tratamientos que incluyeron una cirugía experimental para preservar su útero, sesiones de quimioterapia oral y radioterapia, además de una cirugía para extirpar el tumor y la posterior reposición del útero.

A lo largo del tratamiento, Jessica Daugirdas fue sincera respecto a los retos personales, mencionando que una de las pruebas más duras fue aprender a depender de los demás. En varios de sus mensajes admitió que pedir ayuda y aceptar la dependencia física y emocional representó un desafío mayor que los propios tratamientos médicos. A pesar de las dificultades, nunca dejó de transmitir mensajes de valentía, esperanza y fe, manteniendo el contacto con sus seguidores y agradeciendo el apoyo recibido en cada etapa.

La etapa final de la influencer estuvo marcada por complicaciones de salud debido a una grave sepsis y hospitalización en cuidados semi-intensivos (@jessicadaugirdas)

Los últimos días de la influencer estuvieron marcados por complicaciones de salud derivadas de un cuadro grave de sepsis. Según informó su hermana Gabi en las redes sociales de Jessica, la joven permaneció hospitalizada en la unidad de cuidados semi-intensivos, bajo estricta vigilancia médica y rodeada de sus seres queridos. El estado de salud se agravó rápidamente, lo que la obligó a suspender la comunicación directa con sus seguidores debido al malestar y la cantidad de medicamentos administrados.

En una de las actualizaciones previas al fallecimiento, la familia detalló que Jessica recibía atención especializada y que, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, su condición continuaba siendo delicada. El contexto hospitalario y la gravedad del cuadro de sepsis generaron preocupación entre sus seguidores, que permanecieron atentos a cada parte médico publicado en sus redes sociales.

El anuncio oficial del fallecimiento de Jessica Daugirdas fue recibido con una avalancha de mensajes por parte de familiares, amigos, seguidores y otras figuras del entorno digital. En la sección de comentarios de Instagram, se multiplicaron las muestras de cariño, reconocimiento y admiración hacia la joven, destacando su fortaleza y el impacto positivo que generó al visibilizar el cáncer colorrectal y compartir su proceso de manera honesta.

Miles de seguidores destacaron la valentía y fortaleza de Jessica Daugirdas, cuyo testimonio visibilizó el cáncer colorrectal en redes sociales (@jessicadaugirdas)

Entre los mensajes, algunos usuarios expresaron: “Un día triste para quienes siguieron la lucha de esta niña que vi crecer. Que Dios consuele el corazón de todos los que amaron a esta hermosa y valiente chica, dueña de la sonrisa más bonita”, mientras otros resaltaron el legado de esperanza que deja su testimonio: “Que su memoria siga brillando. Gracias por enseñarnos que la vida puede enfrentarse con fe y coraje”.

La historia de Jessica Daugirdas trasciende las fronteras de Brasil y de las redes sociales, consolidándose como símbolo de resiliencia y humanidad ante la adversidad. Sus publicaciones, en las que narró desde los procedimientos médicos hasta los cambios físicos —como el uso de bolsa de ostomía—, permitieron que muchos se sintieran identificados y acompañados en procesos similares. La comunidad virtual, que la siguió durante cada etapa del tratamiento, convirtió su despedida en un homenaje colectivo que pone en valor la importancia de hablar abiertamente sobre enfermedades que aún suelen detectarse de forma tardía.