Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro

Jeremy Bain fue apuñalado por una raya durante un entrenamiento de surf lifesaving en Waikanae Beach, Nueva Zelanda, el 30 de diciembre (REUTERS/David Loh)

Jeremy Bain, participante de un entrenamiento de surf lifesaving en Waikanae Beach, en la Kāpiti Coast de Nueva Zelanda, sufrió una herida en el abdomen provocada por una raya el pasado 30 de diciembre. El accidente se produjo mientras Bain entrenaba junto a otros voluntarios en aguas poco claras y puso en alerta a los equipos de emergencia de la región. La noticia trascendió en las últimas horas.

El episodio ocurrió en horas de la tarde, cuando Bain, conocido miembro de la comunidad local, se lanzó al mar para realizar ejercicios de rescate. Al caer en el agua, impactó accidentalmente contra una raya oculta en el fondo arenoso.

El animal, en defensa propia, utilizó su aguijón y perforó el abdomen de Bain. De acuerdo con The New Zealand Herald y Stuff, el suceso generó preocupación inicial por la posibilidad de lesiones internas de gravedad.

Según Rockhard Civil and Drainage, la empresa donde trabaja Bain, el incidente fue un accidente inusual. La compañía detalló en sus redes sociales: “Jeremy, nuestro gerente de proyectos, decidió replicar a Steve Irwin en las vacaciones. Mientras entrenaba para un evento de salvamento, inició sin querer un forcejeo con una mantarraya. El animal lo apuñaló en el abdomen, por poco sin dañar órganos vitales”.

El rescatista sufrió una herida en el abdomen, pero la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó daños graves y complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rápida intervención médica salvó a la víctima

De acuerdo con People, el personal de Wellington Free Ambulance atendió la emergencia y estabilizó al herido antes de llevarlo al hospital. Según la organización, la asistencia oportuna resultó clave para evitar complicaciones.

La esposa de Bain, participante del Whakatāne Surf Life Saving Club, se encontraba presente y colaboró en los primeros auxilios. Según Stuff, el entorno familiar contribuyó a mantener la calma, mientras se aguardaba la llegada del equipo médico. Bain permaneció internado por un breve período y fue dado de alta tras comprobarse la ausencia de daños severos.

Bain relató su experiencia a The New Zealand Herald, calificando el incidente como un accidente fortuito: “La raya no hizo nada malo y yo tampoco. Simplemente fue un accidente. Salté al agua turbia, caí sobre ella y en defensa propia usó su aguijón”.

Bain cayó accidentalmente sobre una raya en aguas poco claras, lo que provocó que el animal usara su aguijón como defensa © Paul Hilton / Greenpeace

El deportista recordó que, 45 minutos después del ataque, sintió una sensación de ardor intenso que duró varias horas. “Ardía mucho. Cuando el ardor desapareció, ya no sentí dolor. Supongo que fue el veneno de la picadura”, explicó Bain.

Recuperación y reflexión tras el ataque

Bain manifestó su alivio porque la picadura no alcanzó zonas más delicadas de su cuerpo. “Si tuviera que recibir una puñalada en el estómago, ese sería el lugar ideal porque tiene mucho músculo y tejido adiposo”, afirmó.

Durante el proceso de recuperación, lamentó la pérdida de su traje de neopreno, que debió ser cortado por los paramédicos para atender la herida. “Me molesta un poco lo del traje, pero estoy agradecido de estar bien”, agregó.

La importancia de la preparación y los protocolos de emergencia en actividades acuáticas quedó evidenciada tras el incidente en Waikanae Beach (VisualesIA)

A pesar del incidente, la familia de Bain mantuvo su rutina habitual. Al día siguiente, sus hijos regresaron al agua sin temor, según relató el propio Bain. El deportista indicó que se siente recuperado y está a la espera de la autorización médica para retomar sus actividades acuáticas.

El caso de Jeremy Bain generó repercusión en la comunidad y reavivó el recuerdo del accidente fatal sufrido por el conservacionista australiano Steve Irwin en 2006. Sin embargo, especialistas locales destacaron que los ataques de raya son poco frecuentes y suelen ocurrir cuando el animal se siente amenazado en su entorno natural.

Contexto y recomendaciones para bañistas

El área de Waikanae Beach es reconocida por su actividad de surf y deportes acuáticos. Las autoridades y clubes de rescate recomiendan a los bañistas caminar con precaución en aguas turbias y evitar movimientos bruscos para no sorprender a la fauna marina.

banderas de playa, clima, status, mar, océano, olas, orilla, guardavidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos consultados por The New Zealand Herald, la mejor manera de prevenir accidentes consiste en arrastrar los pies sobre la arena para alertar a las mantarrayas de la presencia humana.

La rápida reacción de los servicios de emergencia y la solidez física de Bain influyeron favorablemente en la evolución de su cuadro. El deportista permanece bajo control médico y continúa con su rehabilitación, a la espera de una pronta recuperación total.

El episodio puso de relieve la importancia de la prevención y la preparación para emergencias en actividades acuáticas. Las autoridades locales insisten en la necesidad de seguir protocolos de seguridad y de contar con equipos de rescate capacitados para responder ante situaciones similares.