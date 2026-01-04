Robó un patito de goma de un restaurante y después lo exhibió en una reseña con un mensaje insólito

El caso se volvió viral y despertó comentarios en las redes sociales (TikTok: @elxefencocina)

Un insólito robo alteró la rutina del restaurante Gamberro, ubicado en Zaragoza y recomendado por la Guía Michelin. Es que un cliente se llevó uno de los reconocidos patitos de goma decorativos del local y, poco después, publicó una reseña en Google que llamó la atención.

El incidente ocurrió hace menos de una semana. El equipo del restaurante detectó la desaparición de una figura de goma con diseño de Batman tras revisar las cámaras de seguridad. Marta, una de las propietarias, explicó a El periódico de Aragón que en las imágenes se aprecia cómo un cliente guarda el patito en su bolsillo.

Después de identificar al responsable, el personal lo confrontó. María, también copropietaria, declaró al mismo medio que el cliente negó los hechos y se marchó del establecimiento.

Horas más tarde, el propio autor subió una opinión a Google y acompañó la reseña con una fotografía del pato en una bandeja con agua. “Soy Javier, un chico un poco gamberro que cenó ayer. Tengo el pato, está muy bien cuidado con su piscina. Antes estaba triste en su estantería, le ha cambiado la vida. Un besico”, se podía leer.

La colección de patitos de goma es una de las señas de identidad de Gamberro. Cada uno tiene un diseño distinto, con motivos como traje de empresario o uniformes deportivos, añadió El Periódico de Aragón.

Las responsables del restaurante han destacado la dedicación al control de cada elemento decorativo, que consideran fundamental en el ambiente del local. María subrayó al periódico el esfuerzo puesto tanto en la propuesta creativa como en la vigilancia de la ambientación.

Las reacciones en las redes sociales oscilaron entre la sorpresa y el apoyo al establecimiento, reforzando el impacto del episodio. “Al menos la reseña fue de 5 estrellas”, “Trabajando en la hostería nos llegaron a robar la escobilla del baño” y “No se puede dejar nada a la vista”, son algunos de los mensajes.