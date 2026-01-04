Virales

Robó un patito de goma de un restaurante y después lo exhibió en una reseña con un mensaje insólito

El insólito episodio ocurrió en Zaragoza, donde un cliente se llevó una figura decorativa, negó el hecho ante el personal y horas después hizo una publicación en Google

Guardar
El caso se volvió viral y despertó comentarios en las redes sociales (TikTok: @elxefencocina)

Un insólito robo alteró la rutina del restaurante Gamberro, ubicado en Zaragoza y recomendado por la Guía Michelin. Es que un cliente se llevó uno de los reconocidos patitos de goma decorativos del local y, poco después, publicó una reseña en Google que llamó la atención.

El incidente ocurrió hace menos de una semana. El equipo del restaurante detectó la desaparición de una figura de goma con diseño de Batman tras revisar las cámaras de seguridad. Marta, una de las propietarias, explicó a El periódico de Aragón que en las imágenes se aprecia cómo un cliente guarda el patito en su bolsillo.

Después de identificar al responsable, el personal lo confrontó. María, también copropietaria, declaró al mismo medio que el cliente negó los hechos y se marchó del establecimiento.

Horas más tarde, el propio autor subió una opinión a Google y acompañó la reseña con una fotografía del pato en una bandeja con agua. “Soy Javier, un chico un poco gamberro que cenó ayer. Tengo el pato, está muy bien cuidado con su piscina. Antes estaba triste en su estantería, le ha cambiado la vida. Un besico”, se podía leer.

El robo de un icónico
El robo de un icónico patito de goma en el restaurante Gamberro de Zaragoza, recomendado por la Guía Michelin, generó revuelo en redes sociales (Gamberro)

La colección de patitos de goma es una de las señas de identidad de Gamberro. Cada uno tiene un diseño distinto, con motivos como traje de empresario o uniformes deportivos, añadió El Periódico de Aragón.

Las responsables del restaurante han destacado la dedicación al control de cada elemento decorativo, que consideran fundamental en el ambiente del local. María subrayó al periódico el esfuerzo puesto tanto en la propuesta creativa como en la vigilancia de la ambientación.

Las reacciones en las redes sociales oscilaron entre la sorpresa y el apoyo al establecimiento, reforzando el impacto del episodio. “Al menos la reseña fue de 5 estrellas”, “Trabajando en la hostería nos llegaron a robar la escobilla del baño” y “No se puede dejar nada a la vista”, son algunos de los mensajes.

Temas Relacionados

Restaurante GamberroZaragozaGuía MichelinPatitos de gomaRobo insólitoPlataformas digitalesViralesViralNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Dale campeón”: así recibe un grupo de argentinos a su amigo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

La reacción se viralizó en TikTok y reflejó cómo los acontecimientos políticos en Venezuela siguen impactando emocionalmente en quienes viven fuera del país

“Dale campeón”: así recibe un

Una joven argentina y su sorpresivo beso de Año Nuevo en las playas de Río cautivan a las redes

Durante los festejos en Copacabana, un inesperado reencuentro generó emoción en TikTok, donde el video del episodio conmovió a miles de usuarios

Una joven argentina y su

Organizaron una “aplicación” de citas para las personas solteras de su casamiento y el video se volvió viral

El evento celebrado días atrás implementó una dinámica que permitió a los asistentes sin pareja interactuar de manera diferente, generando una ola de reacciones y comentarios en plataformas digitales tras la difusión de un video viral

Organizaron una “aplicación” de citas

Pidió un viaje desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro por una app y la respuesta del conductor sorprendió

Un joven ingresó un trayecto internacional en una aplicación de transporte y la tarifa que arrojó el sistema llamó la atención de los usuarios. Asimismo, la reacción del chofer despertó risas y comentarios

Pidió un viaje desde Buenos

Una confusión en una carta a Papá Noel terminó con una sandwichera y un video viral

Una niña pidió un juguete, pero un error al interpretar su letra derivó en un regalo inesperado. El momento fue grabado, se viralizó en redes sociales y despertó risas, empatía y recuerdos de malentendidos similares durante las fiestas

Una confusión en una carta
DEPORTES
Crece la expectativa por el

Crece la expectativa por el nuevo Alpine que manejará Colapinto en la F1: “Luz al final del túnel”

La millonaria oferta que planea una figura del fútbol para comprar un reconocido club de Europa

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

El violento choque “cara a cara” entre dos jugadores en un partido de la NBA que generó preocupación

TELESHOW
El tierno “emprendimiento” de la

El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron las compras familiares en Punta del Este: fotos exclusivas

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

El resurgimiento del mercado del

El resurgimiento del mercado del arte global: Christie’s y Sotheby’s anticipan un nuevo ciclo de expansión

Ucrania bajo fuego: Rusia intensificó su ofensiva con 2.000 drones y misiles en siete días

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”

El presidente de Corea del Sur inicia una visita de Estado a China en medio de las crecientes tensiones regionales

Una extraña baba rosada apareció en playas de Tasmania y genera preocupación entre científicos por su posible impacto ambiental