Un globo, una carta de súplica y miles de mensajes: la historia de esperanza que unió a desconocidos en redes

Una carta de súplica se volvió viral en X, donde los usuarios respondieron con sensibilidad (Imagen ilustrativa)

El hallazgo de un globo en el techo de una vivienda se transformó en un fenómeno viral en X (ex Twitter), luego de que una joven compartiera la experiencia que la conmovió profundamente. El episodio, que en pocas horas generó miles de “me gusta”, expuso la dimensión emocional de un mensaje dirigido al cielo y movilizó a miles de usuarios, quienes expresaron su empatía ante la súplica anónima por la salud de una madre.

La joven relató en su perfil de X que el globo no era un objeto común, sino uno de aquellos a los que se atan deseos escritos en papel y velas, con la esperanza de que lleguen al cielo. Al abrirlo, encontró una carta que la dejó sin palabras.

El mensaje, escrito con letra temblorosa, decía: “Esto lo hago por mi mamá Elsa Galeano para que sea lo mejor para mi mami, y se despierte y vuelva a ser la mamá que era antes, sanala y despertala de ese sueño profundo en el que está. Amén y gracias”.

La usuaria compartió el mensaje dentro del globo, que incluía una súplica por la salud de una madre (X: @sinwaifai)

La publicación incluyó una fotografía del globo y el mensaje hallado, acompañada por el testimonio de la joven: “Ayer cayó un globo en nuestro techo y apenas que lo levantamos vimos que era uno de esos donde la gente pide deseos en velitas y se nos rompió el corazón en ochocientos pedazos, hermanas”, según publicó en su cuenta de X.

El impacto de la historia se reflejó en la reacción de los usuarios de la red social, quienes manifestaron su emoción y solidaridad ante el pedido desesperado de quien buscaba un milagro para su madre: “Desde tan temprano arrugandole el corazón a uno”, “Muchos corazones pidiendo lo mismo hacen la diferencia” y “Hay que orar por ella, los milagros existen”, son algunos de los mensajes.

La viralización del caso puso en primer plano la práctica de enviar mensajes al cielo mediante globos, una costumbre que, en esta ocasión, conectó a desconocidos a través de la esperanza y la empatía.