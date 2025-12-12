Virales

Un policía de Nueva York salvó a una bebé en estado crítico y el video conmovió en las redes

La actuación de un agente durante una detención de emergencia resultó fundamental para salvar a una niña que presentaba signos de asfixia, lo que motivó elogios por parte de la comunidad y autoridades

Un policía de Nueva York le salva la vida a un bebé que se estaba ahogando (Tiktok @simplysandra_)

Un policía de la ciudad de Nueva York se vistió de héroe por un momento al salvarle la vida a un bebé. En plena hora pico, en la zona del Bronx, se vio al vehículo policial de la NYPD mientras detenía a un BMW negro en el carril de emergencia, lo que llamó la atención de conductores y peatones. Si bien muchos pensaron que se trataba de una infracción de tránsito, la escena cambió por completo cuando el oficial descendió del móvil y sacó de emergencia a una bebé del vehículo parado.

En principio, el detective había apartado de la vía al otro auto, ya que conducía a gran velocidad por la calle Park River. Al percatarse de que adentro se encontraba la bebé de apenas unos meses ahogándose, el policía, con movimientos precisos, aplicó maniobras de primeros auxilios para liberar las vías respiratorias de la menor, que vestía un mono rosa.

El episodio ocurrió alrededor de las 8:45 de la mañana del miércoles 10 de diciembre, en plena congestión matutina. La intervención fue registrada en un video viral por una usuaria de TikTok, quien, sorprendida por la escena, compartió las imágenes en la red social. El video muestra el momento exacto en que el oficial actúa y logra que la pequeña vuelva a respirar, lo que generó una ola de reacciones positivas hacia la labor policial. “Pensábamos que alguien estaba siendo detenido, pero el bebé se estaba ahogando todo el tiempo”, tituló @simplysandra_ en la red social.

Un rescate de emergencia

El incidente comenzó cuando el detective de primer grado Michael Greaney, que se dirigía a su oficina en la dependencia del jefe de detectives Joseph Kenny, observó el BMW circulando a gran velocidad por el carril de emergencia. Al acercarse al vehículo, el padre de la niña, visiblemente alterado, le comunicó: "Mi bebé se está ahogando“. Greaney reaccionó de inmediato, introdujo la mano en el automóvil, levantó a la menor y le golpeó la espalda varias veces al costado de la calle. Gracias a esta rápida intervención, la garganta de la niña se despejó y recuperó la respiración casi de inmediato.

Mientras la tensión se mantenía en el lugar, un pediatra que pasaba por la zona se acercó para revisar a la bebé y confirmó que se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, el padre se retiró del lugar y más tarde informó a las autoridades que su hija seguía bien, según informó New York Post.

El policía logró salvar a la bebé que se ahogaba y fue reconocido por redes sociales y autoridades (Captura de video / TikTok @simplysandra_)

La acción de Greaney, con 17 años de servicio en el Departamento de Policía de Nueva York desde su ingreso en julio de 2008, fue reconocida institucionalmente. El presidente de la Asociación de Detectives, Scott Munro, destacó: “La decisión instantánea del detective Greaney y su calma bajo presión representan a los mejores detectives del mundo. Su rápida acción no solo salvó una vida, sino que nos recordó a todos lo que significa el heroísmo en las calles de esta ciudad”, recogió el medio neoyorquino.

La intervención del policía, marcada por la rapidez y la serenidad, se transformó en un ejemplo de profesionalismo y entrega, dejando una huella en la comunidad y en quienes presenciaron el rescate.

El antecedente con dos policías de Nueva York

En octubre, dos agentes de la policía de Nueva York también accionaron con total responsabilidad para salvar la vida de Makai Laboy, un bebé de apenas 10 meses que se encontraba en estado crítico tras atragantarse en su casa. Ambos oficiales, que reportaron al llamado de emergencia, hallaron al nene sin reacción y lograron restablecer su respiración mediante maniobras de primeros auxilios.

Azia Rodríguez, la mamá de la víctima y quien llamó al 911, reconoció públicamente el accionar de los agentes, que respondieron con tranquilidad e inmediatez en esta situación de emergencia. Asimismo, recomendaron utilizar sistemas de monitoreo constante para cuidar a cada uno de sus hijos.

