Virales

Cómo las casas de Harry Potter podrían dar pistas sobre quién creará la próxima startup

Una investigación liderada por la Universidad de Ámsterdam analizó cientos de miles de perfiles y reveló cuáles son los rasgos que pueden reflejar actitudes clave para la innovación empresarial

Guardar
El estudio valida que tanto
El estudio valida que tanto la valentía altruista como la ambición estratégica impulsan la innovación y el desarrollo empresarial

Un estudio internacional liderado por la Universidad de Ámsterdam demostró que los perfiles de personalidad inspirados en las casas de Hogwarts, popularizadas por la saga Harry Potter, predijeron la actividad emprendedora tanto a nivel regional como individual.

La investigación, publicada en la revista Small Business Economics y dirigida por Martin Obschonka, estableció una conexión entre los rasgos asociados a Gryffindor y Slytherin y una mayor propensión al emprendimiento, lo que sugirió que incluso marcos ficticios aportaron perspectivas valiosas para comprender fenómenos reales como la creación de empresas.

El equipo de investigación, que incluyó colaboradores de la Escuela de Negocios NEOMA, la Universidad de St. Gallen y la Universidad de Columbia Británica, analizó cerca de 800.000 respuestas al cuestionario de personalidad de Harry Potter desarrollado por la revista TIME.

Gryffindor y Slytherin destacan como
Gryffindor y Slytherin destacan como los perfiles de personalidad más asociados al emprendimiento y la creación de startups - (Warner Bros.)

Este amplio conjunto de datos permitió examinar la distribución regional de los perfiles de las casas de Hogwarts en Estados Unidos y su relación con la actividad de startups. Los resultados se validaron con un estudio de replicación realizado con más de 1.000 participantes, lo que reforzó la solidez de los hallazgos.

Según la Universidad de Ámsterdam, la investigación tradicional sobre emprendimiento centró su atención en rasgos individuales como la creatividad o la asunción de riesgos. Además, el sistema de casas de Hogwarts, gracias a su claridad y popularidad, proporcionó una tipología accesible para analizar patrones de carácter más amplios y complejos.

En ese tono, Obschonka advirtió en un comunicado de prensa compartido por la institución educativa que este enfoque resultó limitado y puntualizó: “No contamos con una tipología de personalidad del mundo real en la investigación que capture la mentalidad emprendedora, especialmente su naturaleza transgresora y desafiante de las normas”.

El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad de Ámsterdam vincula los perfiles de las casas de Harry Potter con la actividad emprendedora en Estados Unidos - REUTERS/Mario Anzuoni

El artículo de Small Business Economics describió que las regiones estadounidenses con mayor proporción de personas identificadas con Gryffindor o Slytherin presentaron niveles superiores de actividad emprendedora. Esta relación se mantuvo aun considerando otros factores como los rasgos empresariales tradicionales y las diferencias económicas regionales.

A nivel individual, quienes mostraron perfiles más marcados de Gryffindor o Slytherin reportaron intenciones y actitudes más favorables hacia el emprendimiento.

“Es fascinante ver que incluso una tipología de personalidad puramente ficticia, como las casas de Hogwarts, reveló información útil sobre el comportamiento humano en el mundo real, incluido el espíritu emprendedor”, afirmó Obschonka, según la Universidad de Ámsterdam.

La investigación analizó 800.000 respuestas
La investigación analizó 800.000 respuestas al test de personalidad de Harry Potter para mapear la distribución regional de perfiles emprendedores - REUTERS/Hollie Adams

El estudio exploró los estilos de desviación que caracterizaron a Gryffindor y Slytherin, identificando en ambos una tendencia a desafiar las reglas, aunque con motivaciones distintas. Gryffindor representó una forma prosocial de transgresión, guiada por la convicción moral y el sentido de justicia, mientras que Slytherin encarnó una desviación estratégica, impulsada por la ambición y la búsqueda de objetivos personales.

“Estas formas de desviación superpuestas, pero distintas, proporcionaron el marco para analizar diferentes caminos empresariales”, explicó Obschonka. El artículo subrayó que el desafío a las normas, sea por motivos heroicos o estratégicos, constituyó un rasgo central en la mentalidad emprendedora, relacionado con la innovación y la creación de nuevas empresas.

Las implicaciones de estos hallazgos, de acuerdo con el artículo de Small Business Economics, resultaron relevantes para la educación y las políticas de fomento del emprendimiento.

El sistema de casas de
El sistema de casas de Hogwarts ofrece una tipología accesible para analizar la mentalidad emprendedora y los desafíos a las normas - EFE/Universal Orlando

Reconocer la diversidad de caracteres y motivaciones enriqueció los programas educativos y las estrategias de apoyo a emprendedores, permitiendo que tanto las tendencias prosociales como las estratégicas encontraran espacio para desarrollarse. El estudio sugirió que no todo desafío a las normas se consideró negativo, ya que funcionó como fuente de innovación y dinamismo empresarial.

Finalmente, la investigación destacó el valor de emplear marcos ficticios, como el sistema de casas de Hogwarts, para explorar fenómenos complejos del mundo real. Esta aproximación ayudó a captar matices de la personalidad y el comportamiento emprendedor que los modelos tradicionales pasaron por alto.

La investigación concluyó que la valentía altruista y la ambición calculada, aunque con orígenes diferentes, resultaron igualmente valiosas para impulsar el desarrollo empresarial y la innovación.

Temas Relacionados

Universidad de ÁmsterdamHarry PotterCasas de HogwartsActividad emprendedoraGryffindorSlytherinInnovaciónNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un hombre recibió el Guinness por tatuarse 273 autógrafos de famosos en la espalda

El proyecto colectivo, que desafió prejuicios y celebró la diversidad, sumó a figuras de la música, el cine y el deporte en una iniciativa impensada

Un hombre recibió el Guinness

Terror en el aire: un paracaidista quedó colgado de la cola del avión en pleno salto

Cómo un salto de rutina en Queensland se transformó en una escena límite cuando la apertura accidental de un paracaídas dejó a un experimentado deportista atrapado bajo la aeronave, obligando al piloto a maniobrar con daños en la cola y a realizar un aterrizaje de emergencia

Terror en el aire: un

Construyó un castillo de cuatro pisos con 40.000 botellas recicladas y batió un récord mundial

Las construcciones promovidas por Robert Bezeau convierten desechos plásticos en soluciones habitacionales, impulsando la conciencia ecológica y el reconocimiento internacional

Construyó un castillo de cuatro

Quién es “La gata loca”, que está obsesionada con el árbol de Navidad, y se hizo viral en TikTok

Una usuaria compartió el reto de decorar el árbol, pero debió combatir arduamente con su gata para que no se trepara, y su actitud se ganó el corazón de los usuarios

Quién es “La gata loca”,

A los 26 años, murió el influencer italiano Alessandro Antonicelli tras una larga lucha contra el cáncer

La comunidad digital se mostró conmocionada por la pérdida del joven dedicado al mundo del fitness, que solía documentar su proceso médico en las redes, inspirando a miles de personas a través de su testimonio y su proyecto solidario

A los 26 años, murió
DEPORTES
Se confirmó el cronograma del

Se confirmó el cronograma del Apertura 2026: cuándo se disputará el Superclásico entre Boca y River y los debuts de los grandes

“Ya estaba harto”: la impensada confesión de Ángel Correa sobre su salida del Atlético de Madrid

La reacción de Jack Doohan tras protagonizar dos accidentes en la Súper Fórmula de Japón luego de dejar la F1

La tajante frase de Lewis Hamilton sobre su retiro que impactó en la Fórmula 1

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

TELESHOW
Fabián Cubero se pronunció sobre

Fabián Cubero se pronunció sobre la polémica con Nicole Neumann por el cumpleaños de 15 de una de sus hijas

La abuela de Pedro Rosemblat habló sobre Lali Espósito: “Nació tocada por la varita”

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía de Bolivia solicitó

La Fiscalía de Bolivia solicitó tres meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción en el Fondo Indígena

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía