Cómo las casas de Harry Potter podrían dar pistas sobre quién creará la próxima startup

El estudio valida que tanto la valentía altruista como la ambición estratégica impulsan la innovación y el desarrollo empresarial

Un estudio internacional liderado por la Universidad de Ámsterdam demostró que los perfiles de personalidad inspirados en las casas de Hogwarts, popularizadas por la saga Harry Potter, predijeron la actividad emprendedora tanto a nivel regional como individual.

La investigación, publicada en la revista Small Business Economics y dirigida por Martin Obschonka, estableció una conexión entre los rasgos asociados a Gryffindor y Slytherin y una mayor propensión al emprendimiento, lo que sugirió que incluso marcos ficticios aportaron perspectivas valiosas para comprender fenómenos reales como la creación de empresas.

El equipo de investigación, que incluyó colaboradores de la Escuela de Negocios NEOMA, la Universidad de St. Gallen y la Universidad de Columbia Británica, analizó cerca de 800.000 respuestas al cuestionario de personalidad de Harry Potter desarrollado por la revista TIME.

Gryffindor y Slytherin destacan como los perfiles de personalidad más asociados al emprendimiento y la creación de startups

Este amplio conjunto de datos permitió examinar la distribución regional de los perfiles de las casas de Hogwarts en Estados Unidos y su relación con la actividad de startups. Los resultados se validaron con un estudio de replicación realizado con más de 1.000 participantes, lo que reforzó la solidez de los hallazgos.

Según la Universidad de Ámsterdam, la investigación tradicional sobre emprendimiento centró su atención en rasgos individuales como la creatividad o la asunción de riesgos. Además, el sistema de casas de Hogwarts, gracias a su claridad y popularidad, proporcionó una tipología accesible para analizar patrones de carácter más amplios y complejos.

En ese tono, Obschonka advirtió en un comunicado de prensa compartido por la institución educativa que este enfoque resultó limitado y puntualizó: “No contamos con una tipología de personalidad del mundo real en la investigación que capture la mentalidad emprendedora, especialmente su naturaleza transgresora y desafiante de las normas”.

El estudio de la Universidad de Ámsterdam vincula los perfiles de las casas de Harry Potter con la actividad emprendedora en Estados Unidos

El artículo de Small Business Economics describió que las regiones estadounidenses con mayor proporción de personas identificadas con Gryffindor o Slytherin presentaron niveles superiores de actividad emprendedora. Esta relación se mantuvo aun considerando otros factores como los rasgos empresariales tradicionales y las diferencias económicas regionales.

A nivel individual, quienes mostraron perfiles más marcados de Gryffindor o Slytherin reportaron intenciones y actitudes más favorables hacia el emprendimiento.

“Es fascinante ver que incluso una tipología de personalidad puramente ficticia, como las casas de Hogwarts, reveló información útil sobre el comportamiento humano en el mundo real, incluido el espíritu emprendedor”, afirmó Obschonka, según la Universidad de Ámsterdam.

La investigación analizó 800.000 respuestas al test de personalidad de Harry Potter para mapear la distribución regional de perfiles emprendedores

El estudio exploró los estilos de desviación que caracterizaron a Gryffindor y Slytherin, identificando en ambos una tendencia a desafiar las reglas, aunque con motivaciones distintas. Gryffindor representó una forma prosocial de transgresión, guiada por la convicción moral y el sentido de justicia, mientras que Slytherin encarnó una desviación estratégica, impulsada por la ambición y la búsqueda de objetivos personales.

“Estas formas de desviación superpuestas, pero distintas, proporcionaron el marco para analizar diferentes caminos empresariales”, explicó Obschonka. El artículo subrayó que el desafío a las normas, sea por motivos heroicos o estratégicos, constituyó un rasgo central en la mentalidad emprendedora, relacionado con la innovación y la creación de nuevas empresas.

Las implicaciones de estos hallazgos, de acuerdo con el artículo de Small Business Economics, resultaron relevantes para la educación y las políticas de fomento del emprendimiento.

El sistema de casas de Hogwarts ofrece una tipología accesible para analizar la mentalidad emprendedora y los desafíos a las normas

Reconocer la diversidad de caracteres y motivaciones enriqueció los programas educativos y las estrategias de apoyo a emprendedores, permitiendo que tanto las tendencias prosociales como las estratégicas encontraran espacio para desarrollarse. El estudio sugirió que no todo desafío a las normas se consideró negativo, ya que funcionó como fuente de innovación y dinamismo empresarial.

Finalmente, la investigación destacó el valor de emplear marcos ficticios, como el sistema de casas de Hogwarts, para explorar fenómenos complejos del mundo real. Esta aproximación ayudó a captar matices de la personalidad y el comportamiento emprendedor que los modelos tradicionales pasaron por alto.

La investigación concluyó que la valentía altruista y la ambición calculada, aunque con orígenes diferentes, resultaron igualmente valiosas para impulsar el desarrollo empresarial y la innovación.