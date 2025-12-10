Virales

Quién es “La gata loca”, que está obsesionada con el árbol de Navidad, y se hizo viral en TikTok

Una usuaria compartió el reto de decorar el árbol, pero debió combatir arduamente con su gata para que no se trepara, y su actitud se ganó el corazón de los usuarios

Guardar
Mostró cómo su gato imposibilitó el armado de su árbol de Navidad y el video se hizo viral en redes sociales

La llegada de diciembre marca el inicio de las celebraciones navideñas en hogares de todo el mundo, impulsando tradiciones que van desde reuniones familiares hasta el clásico armado del árbol de Navidad. Para muchos, este ritual constituye un momento de encuentro cargado de simbolismo, como sucede el 8 de diciembre, cuando se arma el famoso árbol.

En este marco, la usuaria venezolana de TikTok, María Márquez (@mariavmarquezx) compartió con sus seguidores un episodio casero que rápidamente se transformó en viral.

En el video, María Márquez aparece completamente entregada al espíritu navideño. Vestida con un gorro tradicional blanco y rojo junto a unas pantuflas haciendo juego, la joven se dispone a armar el árbol en su hogar, siguiendo la costumbre que tanto entusiasma a miles de familias. El comienzo sugiere una jornada festiva y apacible: luces amarillas que empiezan a envolver las ramas, decoración cuidadosamente seleccionada y un aire de celebración que parece envolver todo el ambiente.

Sin embargo, la calma dura poco. Una de las protagonistas inesperadas irrumpe en escena y roba todos los focos. La gata de María, inquieta y juguetona, encuentra en el árbol recién instalado un territorio irresistible para explorar. A medida que la joven avanza con el armado, el felino la sigue de cerca, lanzándose sobre el árbol cada vez que una nueva decoración es colocada. Con movimientos ágiles y cierta dosis de picardía, el animal derriba adornos y desarma lo que su dueña había intentado construir, convirtiendo el ritual en una auténtica prueba de paciencia.

El video viral de María
El video viral de María Márquez muestra cómo su gato impide el armado del árbol de Navidad y conquista las redes sociales

La situación se vuelve todavía más increíble con la presencia de un segundo gato, que se suma a la escena para jugar y pelear entre sí. Las imágenes muestran cómo María intenta perseverar en la tarea mientras sortea las travesuras de sus mascotas, quienes parecen disfrutar particularmente de entorpecer los planes navideños. El contraste entre la dedicación de la joven y la actitud despreocupada de los gatos le confiere un tono divertido al video, generando empatía en muchos que han vivido experiencias similares durante las fiestas.

En un intento por recuperar el control de la situación, María recurre a un método singular: un secador de pelo. La estrategia consiste en apuntar el aparato hacia “la gata loca” cada vez que se acerca al árbol, con la esperanza de que el aire la desanime y decida alejarse. Durante varios momentos, la cámara la capta enfocando el secador al felino, pero los resultados distan de ser satisfactorios.

En la parte final del video, la gato, ya perdió el miedo y decide enfrentar al secador para subir al árbol en el árbol, demostrando que el plan no logró su objetivo y dejando a María visiblemente estresada ante la imposibilidad de completar la decoración.

El video superó las 34
El video superó las 34 millones de reproducciones en cinco días y se convirtió en fenómeno viral en TikTok

El video, compartido en TikTok, superó los 34 millones de reproducciones en apenas cinco días, alcanzando más de 3,5 millones de “me gusta” y 60 mil comentarios. Las respuestas del público oscilaron entre la simpatía, el humor y la identificación con la dueña. Frases como “Amo a tu gata jajaja”, “Ella es el Grinch, odia la Navidad” o “Jajaja cómo se camufla en el árbol, qué personaje” reflejan el impacto del episodio y la conexión que logró generar entre usuarios de distintas partes. Así, la Navidad de María Márquez y sus gatos se convirtió en uno de los relatos navideños más compartidos y comentados en redes sociales en los primeros días de diciembre.

Temas Relacionados

ViralesRedes socialesTikTokNavidadNewsroom BUE

Últimas Noticias

A los 26 años, murió el influencer italiano Alessandro Antonicelli tras una larga lucha contra el cáncer

La comunidad digital se mostró conmocionada por la pérdida del joven dedicado al mundo del fitness, que solía documentar su proceso médico en las redes, inspirando a miles de personas a través de su testimonio y su proyecto solidario

A los 26 años, murió

Fueron a desayunar a un autoservicio, compartieron en redes cuánto dejaron de propina y se desató un intenso debate viral

El ticket de un desayuno buffet publicado en Facebook reavivó la polémica sobre las expectativas en torno a las propinas

Fueron a desayunar a un

Ozzy, el perro viral que es récord mundial por tener la lengua más larga

De paseos donde todos se detienen a verlo, a una rutina especial, este mestizo de Oklahoma sorprende con sus casi 20 centímetros de lengua

Ozzy, el perro viral que

El impactante video de un surfista que fue arrastrado por una ola gigante en la playa portuguesa de Nazaré

El brasileño Carlos Burle fue asistido en el mar. El accidente estremeció a la comunidad internacional de surfistas y el operativo de rescate desafió los límites del coraje

El impactante video de un

Contrataron a una banda para tocar Chamamé en un velatorio y el video sorprendió en las redes

Un grupo musical fue invitado para ponerle música al triste momento y la publicación no tardó en hacerse viral

Contrataron a una banda para
DEPORTES
La argentina que conquistó el

La argentina que conquistó el mundo con el taekwondo y obtuvo un reconocimiento inédito en la historia: “Costó bastante”

Rumores de infidelidad y otra celebridad de por medio: los entretelones de la historia de amor de Lando Norris y Magui Corceiro

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

TELESHOW
Dillom, sin filtro con Pergolini:

Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

INFOBAE AMÉRICA

Bombarderos rusos se unieron a

Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro

El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó la recuperación de parte de la ciudad de Pokrovsk

La ONU hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar fondos frente a la crisis humanitaria

El gobierno de Bolivia restableció las relaciones diplomáticas con Israel