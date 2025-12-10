Quién es “La gata loca”, que está obsesionada con el árbol de Navidad, y se hizo viral en TikTok

Mostró cómo su gato imposibilitó el armado de su árbol de Navidad y el video se hizo viral en redes sociales

La llegada de diciembre marca el inicio de las celebraciones navideñas en hogares de todo el mundo, impulsando tradiciones que van desde reuniones familiares hasta el clásico armado del árbol de Navidad. Para muchos, este ritual constituye un momento de encuentro cargado de simbolismo, como sucede el 8 de diciembre, cuando se arma el famoso árbol.

En este marco, la usuaria venezolana de TikTok, María Márquez (@mariavmarquezx) compartió con sus seguidores un episodio casero que rápidamente se transformó en viral.

En el video, María Márquez aparece completamente entregada al espíritu navideño. Vestida con un gorro tradicional blanco y rojo junto a unas pantuflas haciendo juego, la joven se dispone a armar el árbol en su hogar, siguiendo la costumbre que tanto entusiasma a miles de familias. El comienzo sugiere una jornada festiva y apacible: luces amarillas que empiezan a envolver las ramas, decoración cuidadosamente seleccionada y un aire de celebración que parece envolver todo el ambiente.

Sin embargo, la calma dura poco. Una de las protagonistas inesperadas irrumpe en escena y roba todos los focos. La gata de María, inquieta y juguetona, encuentra en el árbol recién instalado un territorio irresistible para explorar. A medida que la joven avanza con el armado, el felino la sigue de cerca, lanzándose sobre el árbol cada vez que una nueva decoración es colocada. Con movimientos ágiles y cierta dosis de picardía, el animal derriba adornos y desarma lo que su dueña había intentado construir, convirtiendo el ritual en una auténtica prueba de paciencia.

El video viral de María Márquez muestra cómo su gato impide el armado del árbol de Navidad y conquista las redes sociales

La situación se vuelve todavía más increíble con la presencia de un segundo gato, que se suma a la escena para jugar y pelear entre sí. Las imágenes muestran cómo María intenta perseverar en la tarea mientras sortea las travesuras de sus mascotas, quienes parecen disfrutar particularmente de entorpecer los planes navideños. El contraste entre la dedicación de la joven y la actitud despreocupada de los gatos le confiere un tono divertido al video, generando empatía en muchos que han vivido experiencias similares durante las fiestas.

En un intento por recuperar el control de la situación, María recurre a un método singular: un secador de pelo. La estrategia consiste en apuntar el aparato hacia “la gata loca” cada vez que se acerca al árbol, con la esperanza de que el aire la desanime y decida alejarse. Durante varios momentos, la cámara la capta enfocando el secador al felino, pero los resultados distan de ser satisfactorios.

En la parte final del video, la gato, ya perdió el miedo y decide enfrentar al secador para subir al árbol en el árbol, demostrando que el plan no logró su objetivo y dejando a María visiblemente estresada ante la imposibilidad de completar la decoración.

El video superó las 34 millones de reproducciones en cinco días y se convirtió en fenómeno viral en TikTok

El video, compartido en TikTok, superó los 34 millones de reproducciones en apenas cinco días, alcanzando más de 3,5 millones de “me gusta” y 60 mil comentarios. Las respuestas del público oscilaron entre la simpatía, el humor y la identificación con la dueña. Frases como “Amo a tu gata jajaja”, “Ella es el Grinch, odia la Navidad” o “Jajaja cómo se camufla en el árbol, qué personaje” reflejan el impacto del episodio y la conexión que logró generar entre usuarios de distintas partes. Así, la Navidad de María Márquez y sus gatos se convirtió en uno de los relatos navideños más compartidos y comentados en redes sociales en los primeros días de diciembre.