Se recibió de médico pero en el festejo nada resultó como esperaba y el video se volvió viral

Se recibió de médico pero su recibida terminó con un fuerte golpe que se volvió viral

En San Miguel de Tucumán, la celebración por la graduación de un joven médico dio un vuelco inesperado y se transformó en un fenómeno viral. Agustín acababa de recibirse en la facultad de medicina y decidió compartir la alegría del logro con sus seres queridos en una clásica “recibida”.

El festejo incluyó el tradicional cartel cuadrado con su nombre y profesión, rodeado de amigos y familiares que lo acompañaban mientras le arrojaban distintos objetos, en una escena habitual en los actos de colación universitarios de Argentina. El momento, cargado de euforia y emoción, fue grabado y subido a TikTok por la cuenta @lucamarocco7, con el objetivo de inmortalizar un instante especial en la vida del joven.

Lo que comenzó como una celebración común rápidamente se desvió hacia la preocupación cuando Agustín, descalzo y visiblemente emocionado, salió corriendo por la vereda para continuar con los festejos. En ese trayecto, un charco de agua oculto en la calle se cruzó en su camino y provocó que resbalara violentamente.

El golpe lo recibió en la parte posterior de la cabeza, justo en la nuca, y las imágenes mostraron el impacto que sufrió, generando alarma entre los presentes. En el video, puede leerse una leyenda que sintetiza el dramatismo del momento: “La recibida casi termina en velorio”. La grabación, que iba a documentar la alegría de Agustín, terminó captando también el riesgo inesperado y el desenlace que nadie había previsto.

La graduación de un joven médico en Tucumán se vuelve viral tras un accidente inesperado durante la celebración (@lucamarocco7)

La publicación se diseminó rápidamente en las redes sociales, convirtiéndose en viral. En menos de 24 horas acumuló más de 400 mil reproducciones, superó los 25 mil “me gusta” y despertó la creatividad con más de 300 comentarios. Los usuarios, entre la sorpresa y el humor, dejaron frases como “Un médico para el médico”, “Él mismo fue su primer paciente jajaja” o “Yo todavía no me recibí porque tengo miedo de que me pase eso jajaja”. La viralidad se nutrió tanto de la tensión del incidente como de las respuestas ingeniosas ante lo ocurrido, reflejando el alcance y la rapidez con la que hoy se difunden este tipo de episodios en TikTok y otras plataformas sociales.

A raíz del revuelo generado y la preocupación por el estado de salud de Agustín, la misma cuenta de TikTok subió un segundo video titulado “actualización de la caída del hombre viral”. Al inicio, se escucha la invitación de un amigo para que el joven muestre cómo se encuentra tras el incidente. Agustín, frente a cámara y mostrando las heridas visibles en su cabeza, asegura: “Yo estoy bien, por suerte no me pasó nada”.

Añadió que no tiene secuelas, dolor ni malestares, lo que llevó a su grupo a bromear: “Ese es el parte médico del doctor”. De esta forma, se llevó tranquilidad a quienes habían seguido la historia en redes y se cerró la secuencia viral con el protagonista confirmando que su accidente no pasó a mayores, reafirmando la mezcla de alivio y humor que caracterizó a la repercusión del caso.