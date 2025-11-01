Virales

Compró su primer departamento, en semanas se volvió inhabitable por el moho y realizó un descargo en redes

Megan Lewis, una joven que compartió su experiencia en TikTok, mostró cómo su soñado hogar nuevo se convirtió rápidamente en una pesadilla por la humedad

En apenas dos meses, el departamento nuevo de Megan Lewis se transformó en un ambiente afectado por moho y humedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ilusión de estrenar una casa propia puede desvanecerse en pocas semanas, como le ocurrió a Megan Lewis, quien mostró en redes sociales la rápida transformación de su departamento nuevo en un espacio invadido por humedad y moho.

Su denuncia, que se viralizó en TikTok y otras plataformas, no solo expuso el deterioro de su hogar, sino que también desató un debate sobre la calidad de la construcción moderna y los riesgos ocultos que enfrentan quienes buscan su primera propiedad.

Megan Lewis, identificada en TikTok como @meganlewis31, celebró la adquisición de su primer departamento, pero apenas ocho semanas después de mudarse, comenzó a notar señales preocupantes: manchas de moho que se expandían por las paredes, burbujas de agua detrás de los muros y un ambiente impregnado de humedad.

El daño no se limitó a la estructura; su calzado, desde botas hasta zapatos de vestir, quedó cubierto de moho y terminó destruido. En uno de sus videos, Lewis relató que el encargado de la obra intentó resolver el problema de manera superficial: “El albañil solo pintó arriba del moho y después me dio un deshumidificador industrial”, contó la joven.

su caso en TikTok superó el millón de vistas y despertó miles de testimonios sobre fallas estructurales en viviendas nuevas (@meganlewis31)

Ante la persistencia del problema, se vio obligada a adquirir pequeños deshumidificadores para los armarios y a mantener la calefacción encendida de forma constante, sin lograr revertir el daño. Aunque intentó sobrellevar la situación con humor, reconoció que la experiencia la dejó al borde de las lágrimas.

La repercusión de su caso fue inmediata. Los videos de Lewis superaron el millón de visualizaciones y generaron una avalancha de comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares o le ofrecieron consejos.

“Tu sistema de ventilación no funciona bien, tienen que revisarlo”, “La única forma en que logré deshacerme del moho en una casa nueva fue mudándome” y “Nosotros tuvimos que sacar todos los zócalos porque estaban podridos y tardaron seis meses en arreglar la casa”, son algunos de los mensajes.

