Se enteró de que aparecía en una foto con Maradona y después de 30 años movilizó a las redes para que lo ayuden a encontrarla

Un tiktoker de Mar del Plata recupera una foto inédita de su infancia junto a Diego Maradona tras 30 años de búsqueda

Pablo Viti, un creador de contenido de 37 años oriundo de Mar del Plata, recuperó una fotografía inédita que lo muestra de niño junto a Diego Maradona, reavivando una historia familiar atravesada por la promesa de su padre y la colaboración digital. Esta reconstrucción, impulsada por el deseo de encontrar un recuerdo perdido durante tres décadas, evidenció el impacto de los gestos en la infancia.

La búsqueda comenzó tras una conversación entre Pablo y su padre. “Mi viejo antes de fallecer me dice: ‘Tenés una foto con Maradona’”, relató Pablo en su cuenta de TikTok (@viti.pablo).

La revelación lo llenó de alegría, pero también de incertidumbre: su padre no tenía la imagen. “Fue hace 30 años, un fotógrafo te la sacó, lo perdí y no lo encontré más”, recordó. Aun así, le aseguró: “Quedate tranquilo, que una foto con Maradona no se tira”.

La única pista concreta era un diario antiguo que confirmaba la presencia del astro en Mar del Plata, aunque la familia no aparecía en las imágenes publicadas. Solo existía una fotografía con Ricky Maravilla; sobre el encuentro con Maradona, ningún rastro.

Fotografía con Ricky Maravilla (Captura de video @viti.pablo/Tik Tok)

Tras la muerte de su padre, Pablo amplió la búsqueda fuera del círculo familiar. Amigos, conocidos y personas ligadas a medios locales colaboraron, entre ellas Clara y su hermana Belén, quien había trabajado en un diario junto a Juan, fotógrafo.

La difusión en redes sociales fue clave para sostener la esperanza. Pablo siguió con su rutina, sin imaginar que el hallazgo estaba próximo.

El desenlace resultó sorpresivo. “Yo ese día me iba a jugar al fútbol. Cuando vuelvo, encuentro el celular lleno de notificaciones y estaba la foto con Maradona. Yo no podía creer”, relató Pablo.

La imagen muestra a Pablo niño, su hermana y Diego Maradona, con la presencia sonriente de su padre al fondo (Captura de video @viti.pablo/Tik Tok)

La imagen confirmaba el relato: Pablo niño, con un dedo en la boca, junto a su hermana y Diego Maradona. Al fondo, su padre aparecía sonriente. La escena congelada superó las expectativas y devolvió al presente un instante perdido.

La fotografía, tomada el 6 de enero de 1992 en Mar del Plata, muestra un encuentro casual de la familia de Pablo con Maradona en la ciudad. Junto a ellos, aparecían un chico y una chica no identificados.

“Acá hay un chico y una chica que tampoco saben que tienen una foto con Maradona, así que si sos familiar o te reconocés en la foto, avísame y te mando la...”, invitó el tiktoker, quien además pudo recuperar los negativos gracias a una joven colaboradora.

Más allá del valor material de la foto, la experiencia dejó a Pablo una reflexión sobre la importancia de los recuerdos y la huella de los actos en la infancia. Al repasar la escena y pensar en su padre y en Maradona, afirmó que los gestos de amor y generosidad hacia los más pequeños permanecen en la memoria familiar y dejan marcas imborrables.