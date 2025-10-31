Virales

Se enteró de que aparecía en una foto con Maradona y después de 30 años movilizó a las redes para que lo ayuden a encontrarla

La travesía familiar, impulsada por una promesa y la colaboración en la plataforma conmovió en TikTok: “Mi viejo antes de fallecer me dice: ‘Tenés una foto con Diego’”

Por Constanza Almirón

Guardar
Un tiktoker de Mar del Plata recupera una foto inédita de su infancia junto a Diego Maradona tras 30 años de búsqueda

Pablo Viti, un creador de contenido de 37 años oriundo de Mar del Plata, recuperó una fotografía inédita que lo muestra de niño junto a Diego Maradona, reavivando una historia familiar atravesada por la promesa de su padre y la colaboración digital. Esta reconstrucción, impulsada por el deseo de encontrar un recuerdo perdido durante tres décadas, evidenció el impacto de los gestos en la infancia.

La búsqueda comenzó tras una conversación entre Pablo y su padre. “Mi viejo antes de fallecer me dice: ‘Tenés una foto con Maradona’”, relató Pablo en su cuenta de TikTok (@viti.pablo).

La revelación lo llenó de alegría, pero también de incertidumbre: su padre no tenía la imagen. “Fue hace 30 años, un fotógrafo te la sacó, lo perdí y no lo encontré más”, recordó. Aun así, le aseguró: “Quedate tranquilo, que una foto con Maradona no se tira”.

La única pista concreta era un diario antiguo que confirmaba la presencia del astro en Mar del Plata, aunque la familia no aparecía en las imágenes publicadas. Solo existía una fotografía con Ricky Maravilla; sobre el encuentro con Maradona, ningún rastro.

Fotografía con Ricky Maravilla (Captura de
Fotografía con Ricky Maravilla (Captura de video @viti.pablo/Tik Tok)

Tras la muerte de su padre, Pablo amplió la búsqueda fuera del círculo familiar. Amigos, conocidos y personas ligadas a medios locales colaboraron, entre ellas Clara y su hermana Belén, quien había trabajado en un diario junto a Juan, fotógrafo.

La difusión en redes sociales fue clave para sostener la esperanza. Pablo siguió con su rutina, sin imaginar que el hallazgo estaba próximo.

El desenlace resultó sorpresivo. “Yo ese día me iba a jugar al fútbol. Cuando vuelvo, encuentro el celular lleno de notificaciones y estaba la foto con Maradona. Yo no podía creer”, relató Pablo.

La imagen muestra a Pablo
La imagen muestra a Pablo niño, su hermana y Diego Maradona, con la presencia sonriente de su padre al fondo (Captura de video @viti.pablo/Tik Tok)

La imagen confirmaba el relato: Pablo niño, con un dedo en la boca, junto a su hermana y Diego Maradona. Al fondo, su padre aparecía sonriente. La escena congelada superó las expectativas y devolvió al presente un instante perdido.

La fotografía, tomada el 6 de enero de 1992 en Mar del Plata, muestra un encuentro casual de la familia de Pablo con Maradona en la ciudad. Junto a ellos, aparecían un chico y una chica no identificados.

“Acá hay un chico y una chica que tampoco saben que tienen una foto con Maradona, así que si sos familiar o te reconocés en la foto, avísame y te mando la...”, invitó el tiktoker, quien además pudo recuperar los negativos gracias a una joven colaboradora.

Más allá del valor material de la foto, la experiencia dejó a Pablo una reflexión sobre la importancia de los recuerdos y la huella de los actos en la infancia. Al repasar la escena y pensar en su padre y en Maradona, afirmó que los gestos de amor y generosidad hacia los más pequeños permanecen en la memoria familiar y dejan marcas imborrables.

Temas Relacionados

Diego MaradonaPablo tiktoker Mar del PlataFotografía familiarRedes socialesMar del PlataNewsroom BUE

Últimas Noticias

Casi 75.000 gemas, 15 horas de trabajo y una transformación impactante: así fue como Holly Murray se convirtió en récord Guinness y fenómeno viral

La artista británica logró superar ampliamente la marca anterior al cubrir completamente su cuerpo con miles de cristales durante una maratónica jornada que conquistó al público y las redes con su creatividad, dedicación y espectacularidad visual

Casi 75.000 gemas, 15 horas

El concurso Wildlife Photographer of the Year incluyó al correntino Sebastián Navajas en la ronda final por sus imágenes del yaguareté

10 fotografías sobre la recuperación del felino en Corrientes llevaron al joven a ser destacado entre más de 60.000 postulantes de todo el mundo en la edición 2025 del certamen

El concurso Wildlife Photographer of

El día que Homero Simpson cruzó la tercera dimensión y terminó en el mundo real: 30 años después así luce el lugar

Un usuario de redes sociales se hizo viral tras mostrar como se encuentra la calle adonde hicieron la escena final del episodio “Homero al cubo”, estrenado en 1995

El día que Homero Simpson

Casamiento viral: la lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora

Un simple gesto tradicional se convirtió en el centro de una historia que sorprendió en las redes sociales

Casamiento viral: la lluvia de

El terrible video de una perra herida con una flecha desató indignación y conmovió en las redes

El caso se viralizó a través de una publicación en la que se mostraba el rescate y cirugía del animal, que ya se encuentra en recuperación. IMÁGENES SENSIBLES

El terrible video de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los buscaban por el crimen

Los buscaban por el crimen de una jubilada y los detuvieron en una entradera: su nexo con la Banda del Millón

Atraparon a un hombre por el robo en una vivienda en San Miguel, de donde se llevaron dólares y euros

El Gobierno subió el presupuesto destinado a hospitales, tras haber postergado la ley de emergencia pediátrica

Prorrogaron la implementación del nuevo sistema digital para el pago de trámites automotores

El Gobierno confirmó que el nuevo aumento en el precio del gas será del 7,20%

INFOBAE AMÉRICA
El secretario del Tesoro de

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el “reajuste comercial” de Donald Trump en la cumbre APEC

Terror desde el cielo: cómo los drones rusos convierten Kherson en un campo de tiro contra civiles

Afganistán y Pakistán acordaron mantener el alto el fuego tras las reuniones en Estambul

Gabriel Boric firmó acuerdos con la Asociación de Comercio coreana en su visita a Seúl por la cumbre de la APEC

El OIEA informó daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar en la guerra

TELESHOW
Quién es Dulceida, la influencer

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado

Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”