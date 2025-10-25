Virales

La emoción de una señora de 98 años al escuchar a Emanero se vuelve viral: “Me hace acordar a mi marido”

Lucía protagonizó un tierno momento al conmoverse con la canción “Atorrante”. La publicación generó la reacción del propio artista, quien expresó su deseo de abrazarla

Esteban Gaitán

Por Esteban Gaitán

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @shulai05)

La emoción de una bisabuela de 98 años al escuchar una canción de Emanero se transformó en un fenómeno viral en TikTok, cautivando a usuarios de todas las edades y generando una ola de reacciones en redes sociales. El video, publicado por su bisnieta bajo el usuario @shulai05, muestra a la señora disfrutando de la música y compartiendo recuerdos personales, lo que desencadenó una inesperada interacción con el propio artista.

En la grabación, la bisabuela, identificada como Lucía a partir de la reacción del músico, aparece sentada mientras suena de fondo el tema “Atorrante”. Con una sonrisa y visible emoción, expresa: “Me encanta”, y confiesa que la canción la emociona. La mujer añade que la melodía le recuerda a su marido, estableciendo así un puente entre su historia personal y la música actual.

La canción que protagoniza este momento viral, “Atorrante”, es una colaboración de Emanero con Ulises Bueno, Migrantes y Los Palmeras. El tema, que fusiona estilos y voces reconocidas, ha logrado un alcance significativo en plataformas digitales y, en este caso, se convirtió en el catalizador de una historia que trasciende la pantalla.

El artista compartió en Instagram las ganas de abrazar a Lucía (TikTok: @shulai05)

El impacto del video no pasó desapercibido para Emanero, quien, al ver la publicación, decidió compartir su reacción en Instagram. El artista expresó su deseo de conocer a la fanática: “Necesito ir a abrazar fuerte a Lucía”, escribió, sumándose así a la ola de afecto generada en redes.

Este gesto del músico sorprendió a la familia y multiplicó la repercusión del caso, demostrando el poder de las redes sociales para acercar a los artistas con sus seguidores de maneras inesperadas.

Al enterarse de la reacción del cantante, la bisabuela no ocultó su sorpresa y alegría. En un segundo video, tras escuchar que el artista había visto su clip, lanzó una pregunta cargada de ilusión: “¿Mirá si viene Emanero acá?”. Su entusiasmo y espontaneidad conmovieron a quienes siguieron la historia, y dejó abierta la posibilidad de un encuentro especial, con la esperanza de que el artista pueda visitarla en una fecha importante para ella.

La historia de Lucía y su bisnieta rápidamente se propagó en TikTok, donde los dos videos publicados acumularon cerca de dos millones de reproducciones y superaron los 110.000 “me gusta”. La viralidad del caso puso en primer plano la conexión intergeneracional que puede surgir a través de la música y el papel de las plataformas digitales en amplificar relatos personales.

