Realizaron un asado masivo en una cosechadora y el video causó furor en las redes

La creatividad del influencer mexicano Franz Loewen Fehr cautivó a miles de usuarios en Instagram

Por Constanza Almirón

La comunidad menonita de Chihuahua fusiona tradición, tecnología y gastronomía en un evento único (@agromenon)

Un video viral que muestra un asado multitudinario sobre una cosechadora captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. La grabación, realizada por el creador de contenido mexicano Franz Loewen Fehr, conocido como @agromenon en Instagram, documenta cómo la creatividad y la cultura rural pueden convertirse en fenómenos digitales de gran alcance durante el Festival de Otoño 2025 en la Colonia Menonita de Cuauhtémoc, Chihuahua.

La publicación, titulada por Fehr como “El Asador Más Caro y Viral del Mundo | Festival de Otoño 2025 – Colonia Menonita, Cuauhtémoc, Chih”, acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocos días. Las imágenes muestran la transformación de una máquina agrícola en una parrilla gigante, lo que generó una ola de reacciones y compartidos en distintas plataformas digitales. El impacto de la propuesta original se reflejó en el alcance y la popularidad del contenido, que se posicionó entre los más vistos del creador.

El video viral del asado
El video viral del asado en una cosechadora destaca la creatividad rural en el Festival de Otoño de la Colonia Menonita (Captura de video/Instagram @agromenon)

Fehr se consolidó como un referente en la divulgación de la vida rural y la maquinaria agrícola a través de sus redes sociales. Sus videos suelen centrarse en ferias rurales, equipos de campo y actividades cotidianas del sector agropecuario. En esta ocasión, su vínculo con la comunidad menonita y su conocimiento sobre maquinaria pesada permitieron idear una experiencia única, fusionando tradición, tecnología y gastronomía en un solo evento.

La cosechadora, habitualmente utilizada para la recolección de cultivos como soja, maíz, trigo, girasol y cebada, fue adaptada especialmente para la ocasión. El equipo, de color verde con detalles amarillos, recibió modificaciones en la parte frontal: se retiraron las cuchillas y, en su lugar, se instalaron parrillas metálicas sobre las que se asaron cortes de pollo, cerdo y carne vacuna.

Franz Loewen Fehr transforma una
Franz Loewen Fehr transforma una máquina agrícola en parrilla gigante y cautiva a miles en redes sociales (Captura de video/Instagram @agromenon)

El fuego, alimentado con leña, aportó el ambiente característico de los asados tradicionales, mientras que al fondo del video se observa la presencia de familias y asistentes que participaron en la celebración.

El Festival de Otoño de la Comunidad Menonita es un evento anual que busca resaltar las costumbres y la identidad de esta comunidad en Chihuahua. La edición de 2025 se desarrolló del 26 al 28 de septiembre en el Km 32, Campo 12B del Corredor Comercial Manitoba.

El video de @agromenon acumula
El video de @agromenon acumula miles de reproducciones y posiciona la vida rural en el centro de la conversación digital (Captura de video/Instagram @agromenon)

El programa incluyó actividades familiares, concursos como el de la calabaza más grande y una variada oferta gastronómica. Además, los fondos recaudados durante el festival se destinan a obras de beneficencia, reforzando el carácter solidario de la celebración.

La grabación del asado sobre la cosechadora se convirtió en uno de los contenidos más difundidos de la temporada, demostrando cómo la creatividad rural puede conquistar el espacio digital y conectar a comunidades a través de las redes sociales.

