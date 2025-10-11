La original venganza con purpurina de una joven tras descubrir una infidelidad

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @bressanpiercing)

Una joven de Mato Grosso, Brasil, se volvió protagonista de una historia viral al transformar una experiencia de infidelidad en una venganza creativa que atrajo la atención de millones en TikTok.

Rafaela Bressan Dela Justina, de 28 años, eligió una respuesta inusual y humorística: cubrió el auto y el departamento de su exnovio con siete kilos de purpurina, documentando el proceso en un video que superó los 11 millones de reproducciones y generó una ola de reacciones positivas en redes sociales.

La acción de Rafaela sorprendió por su originalidad y por la manera en que abordó el desamor. En el video, acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones similares: “Los hombres siempre esperan que pagues con la misma moneda, pero demuéstrales cómo puedes ser más creativa usando 7kg de purpurina”. Esta frase, publicada junto al clip, se convirtió en uno de los lemas más compartidos por quienes celebraron su ingenio.

La “venganza brillante” con 7 kilos de purpurina convirtió la traición en un fenómeno viral celebrado por millones de usuarios en TikTok

El trasfondo de la historia se remonta al 10 de septiembre, cuando Rafaela y su pareja terminaron la relación por “diferencias de prioridades”. Poco después, la joven descubrió que su exnovio había salido con otra persona mientras aún estaban juntos. Ante esta revelación, ella buscó una forma de canalizar su decepción y, el 27 de septiembre, puso en marcha su plan de “redecoración brillante”.

En su relato, Rafaela explicó que la idea surgió tras una conversación con su expareja, quien le sugirió que podía vengarse si así lo deseaba. “Cuando fui a preguntarle sobre la traición, una de las cosas que me dijo fue que podía vengarme. Pero estar con otra persona ya no tenía sentido, porque ya no estábamos juntos. Lo único que se me ocurrió fue la situación con el brillo, que ya había visto en internet, algo similar, y me reí mucho”, relató.

La ejecución de la venganza consistió en esparcir purpurina en cada rincón del departamento y el vehículo de su exnovio, desde la computadora hasta la heladera. El resultado fue un escenario cubierto de destellos que, lejos de causar daños materiales, dejó una huella difícil de ignorar y un mensaje claro sobre la creatividad ante el desamor.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Usuarios de TikTok y otras plataformas aplaudieron la ocurrencia de Rafaela, destacando tanto el humor como la ausencia de violencia en su respuesta. Entre los comentarios más populares se leyeron frases como “Brillaste”, “me encantó, no rompió nada, sólo llenó su vida de brillo”, “amiga, fuiste brillante” y “nunca lo olvidará, nunca”, reflejando la simpatía y admiración que generó su acción.